Corinthians passa por reformulação no Sub-20 e acumula 19 saídas

O Corinthians passa por uma ampla reestruturação nas categorias de base. Até o momento, o clube conseguiu encerrar vínculos com 19 jogadores e reduzir um elenco considerado inchado para a modalidade.

As mudanças integram uma reformulação completa em todo o departamento. Desde que Osmar Stabile assumiu a presidência, em maio do ano passado, a gestão adotou uma política de controle de gastos, com a base sendo readaptada a partir do principal objetivo: encerrar contratos firmados por administrações anteriores.

Jogadores com saídas oficializadas:

Cabe ressaltar que, entre os nomes citados, Fernando Vera, Thomas Lisboa e Gabriel Caipira já não têm idade para atuar nas categorias de base. Assim, deixam de integrar o grupo formador e passam a fazer parte do elenco profissional. Sem espaço com Dorival Júnior, os três acabaram sendo negociados.

Na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, o Corinthians foi eliminado pelo Guarani na segunda fase, ao perder por 2 a 1. Na primeira fase, o Timãozinho terminou na liderança do Grupo 8, somando sete pontos em três jogos, com duas vitórias (Trindade e XV de Jaú) e um empate (Luverdense).

Em entrevista após a partida, o técnico William Batista comentou sobre as mudanças que as categorias de base do Corinthians já vinham enfrentando e os desafios que ainda poderiam surgir adiante.

— Acho que é preciso contextualizar. É muito recente o trabalho junto. Estamos há quatro meses juntos. A gente pegou uma categoria bem destruída, com muito jogador no elenco, muito jogador que estava no clube e nunca deveria ter pisado aqui dentro. Você colher resultado depois do que a gente pegou, vai demorar um pouquinho mais. Se a gente medir o tempo de curto, médio ou longo prazo, nós ainda estamos no curto prazo. E um clube como o Corinthians precisa ter vitórias consistentes e convincentes. Isso é construído através do tempo. Eu acho que o clube tem ido por um caminho bem bacana. As pessoas que estão no clube hoje são muito sérias. O presidente é muito sério, o Damiani (executivo de base) é um cara muito sério. Eu acho que as pessoas que estão no clube querem o bem do clube hoje, e isso é importante — disse o treinador.

A lista acima foi publicada inicialmente pelo jornalista Victor Godoy e confirmada pelo Lance!.

E contratações?

Apesar de tantas saídas, o Corinthians também buscou reposições, especialmente para o setor defensivo: foram contratados três zagueiros, um lateral e um atacante.

Com o fechamento da janela de transferências, o clube só pode contratar jogadores que estejam livres no mercado.

Christian Oliveira (meio-campista, veio do Flamengo)

João Vitor (lateral-esquerdo, veio do Athletico-PR)

Levy Dias (zagueiro, veio do Flamengo)

Ryan Evaristo (atacante, veio do Boa Vista)

Yago Melo (zagueiro, veio do Flamengo)

Zé Antônio (zagueiro, veio do Santa Cruz-PE)

Presidente Osmar Stabile e os executivos Marcelo Paz e Damiani (Foto: Divulgação/Corinthians)

Mudanças na base do Corinthians

O Corinthians vem passando por uma reformulação nas categorias de base. Robson Zimerman foi desligado da função de coordenador do futebol de base, enquanto Carlos Auricchio, o Nenê do Posto, deixou o cargo de diretor estatutário da área.

De acordo com apuração do Lance!, Nenê do Posto estava insatisfeito com decisões tomadas pelo executivo Erasmo Damiani, responsável por conduzir mudanças no departamento desde sua chegada. Recentemente, Ricardo Oliveira, da área de captação, também foi desligado.

Por fim, o Timão anunciou a contratação de Ricardo Drubscky para o cargo de coordenador técnico do futebol de base masculino.

