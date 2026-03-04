Nessa segunda-feira (2), o Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 1, fora de casa, e manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro Sub-20. Um dos gols do Timãozinho foi marcado por Luiz Bahia, capitão da equipe, que voltou a balançar as redes e foi um dos destaques da partida.

— Fico muito feliz por poder ajudar o time com um gol e por essa vitória importante. A gente sabia da dificuldade que seria jogar fora de casa, então conquistar esses três pontos tem um peso ainda maior. É sempre especial poder contribuir para os resultados e retribuir a confiança da comissão e dos meus companheiros dentro de campo — afirmou.

O volante foi um dos atletas do elenco profissional escolhidos para reforçar a equipe Sub-20, com o objetivo de ganhar mais minutagem em campo e contribuir com o grupo na disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20. Aos 20 anos, Bahia vive sua última temporada na categoria antes de atingir o limite de idade permitido nas competições de base.

Ao longo de sua trajetória no Corinthians, Bahia acumulou títulos importantes, como o Campeonato Paulista Sub-17 (2023) e a Copa São Paulo de Futebol Júnior (2024). Em 2025, foi o artilheiro do clube na campanha do vice-campeonato da Copinha, com quatro gols. Além disso, soma diversas convocações para a Seleção Brasileira de base e integrou o elenco campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2023, disputado no Equador.

— É essencial voltar a ganhar minutagem e estar atuando. Para a nossa idade, estar em campo faz muita diferença no desenvolvimento e na confiança. A experiência no profissional me trouxe ainda mais maturidade, tanto dentro quanto fora de campo, e quero usar isso para ajudar meus companheiros aqui no Sub-20, passando um pouco do que venho aprendendo e contribuindo da melhor forma possível para que possamos alcançar nossos objetivos — comentou.

Bahia é um dos líderes do Sub-20 (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

Contrato de Bahia com o Corinthians

O contrato de Luiz Bahia com o Corinthians é válido até o fim de setembro de 2027 e prevê multa rescisória fixada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 307 milhões à época da assinatura). Pelo time profissional, o volante soma quatro partidas disputadas entre o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, além de ter integrado o elenco campeão estadual em 2025.

