Com sete reforços, Corinthians mais que triplica número de contratações de 2025

O técnico Dorival Júnior deixou claro, desde o começo do ano, a necessidade de o Corinthians reforçar o elenco de olho nas competições da temporada. Ao todo, considerando também os torneios nos quais o clube já encerrou a participação, são: Supercopa Rei, Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nesse contexto, o Timão foi ao mercado e reforçou o elenco comandado por Dorival Júnior. Para efeito de comparação, no ano passado, ao longo de toda a temporada, foram apenas dois nomes contratados: Fabrizio Angileri e Vitinho. Em 2026, já são sete jogadores anunciados.

Reforços do Corinthians em 2026

Gabriel Paulista - Estreou ✔️

Pedro Milans - Estreou ✔️

Allan - Estreou ✔️

Matheus Pereira - Estreou ✔️

Kaio César - Estreou ✔️

Zakaria Labyad - Não estreou ✖️

Jesse Lingard - Não estreou ✖️

Após a conquista da Supercopa Rei, Dorival Júnior destacou a necessidade de reforçar o elenco para sustentar a disputa por títulos ao longo do calendário.

continua após a publicidade

Na avaliação do treinador, o grupo não estava totalmente formado e precisa de mais opções para suportar a sequência de competições previstas para 2026.

— Eu acho que temos que ter entendimento do processo de montagem do nosso elenco, não temos ele completo. Nós precisamos termos mais atletas, melhorarmos o grupo. Quando a gente tem uma boa equipe, brigamos por taças. Quando temos um grande elenco, conseguimos nos colocar em posição de algo maior. É um momento que o Corinthians precisa se definir nessa competição: ou passo maior, ou manteremos esse trabalho. Nós temos hoje 12 ou 13 jogadores da base. Eu gosto, tenho paciência com essa situação e foi em cima desses jogadores que pautamos o ano anterior — disse Dorival.

continua após a publicidade

Dorival Jr., técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

— É justamente por isso que falei anteriormente. Se nós não estivermos atentos na melhora do nosso grupo, você vai correr riscos sim. É um campeonato perigoso (Brasileirão). O próprio Campeonato Paulista se coloca dessa maneira. Não podemos achar que está tudo resolvido e 2026 vai ser melhor que 2025. Isso é ilusão. Futebol é dinâmico e precisa ser monitorado na maneira que você não perca nos caminhos que precisa. Nós temos a obrigação de estarmos ligados, querendo melhorar a todo momento, buscando tudo que possa ser feito no interior do treinamento, que as cobranças que vão ser maiores esse ano estejam em nosso alcance para que entreguemos. Temos que trabalhar dessa forma insistindo, querendo mostrar a todo momento nossas carências — seguiu.

E o novo goleiro?

O Corinthians viu a necessidade de ir ao mercado em busca de um goleiro e identificou em João Ricardo, de 37 anos, uma oportunidade para reforçar o setor. No entanto, o atleta foi reprovado nos exames médicos e não deve ter a contratação confirmada.

Atualmente, o clube conta com Hugo Souza, titular absoluto e nome frequente nas listas de convocação para Seleção Brasileira, além de Felipe Longo e Kauê como opções imediatas para a meta, mas considerados jovens para jogos de "pressão".

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.