Corinthians anuncia Ricardo Drubscky como coordenador técnico da base

O Corinthians anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação de Ricardo Drubscky para o cargo de coordenador técnico do futebol de base masculino. O profissional passa a integrar o departamento de formação de atletas do clube.

Drubscky já trabalhou em mais de 20 clubes do Brasil e do exterior, exercendo as funções de preparador físico, auxiliar técnico, treinador e gestor de futebol. Ele também atua como professor na CBF Academy.

— Fiquei muito feliz e satisfeito quando o (executivo de futebol) Erasmo Damiani fez o convite para vir para cá. Pode ser até um lugar comum, mas qualquer profissional gostaria de estar em um clube com a dimensão do Corinthians — disse o novo coordenador.

— Nas vezes em que não trabalhei como treinador, desempenhei funções de coordenação, de gestão, portanto estou pronto para essa transição definitiva de carreira. Sempre me dediquei muito ao entendimento do treino, do jogo, aos aspectos importantes na formação do atleta, e espero contribuir com essa bagagem para essa potência que é o Corinthians — concluiu.

Responsável pela base alvinegra, Erasmo Damiani comentou a chegada de Ricardo Drubscky e relacionou a contratação ao processo de reestruturação do setor.

— A chegada do Druybscky é mais um passo firme na reestruturação o Departamento de Formação de Atletas. Além da experiência, ele é uma das pessoas mais respeitadas do futebol e, tendo a oportunidade de trazê-lo, não pensamos duas vezes — afirmou.

Marcelo Paz, Erasmo Damiani e Ricardo Drubscky conversam no CT da base (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Corinthians passa por mudanças no setor

O Corinthians vem passando por uma reformulação nas categorias de base. Robson Zimerman foi desligado da função de coordenador do futebol de base, enquanto Carlos Auricchio, o Nenê do Posto, deixou o cargo de diretor estatutário da área.

De acordo com apuração do Lance!, Nenê do Posto estava insatisfeito com decisões tomadas pelo executivo Erasmo Damiani, responsável por conduzir mudanças no departamento desde sua chegada. Recentemente, Ricardo Oliveira, da área de captação, também foi desligado.

