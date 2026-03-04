O volante José Martínez usou as redes sociais para se despedir do Corinthians. O jogador chegou a um acordo para a rescisão amigável após a polêmica reapresentação fora do prazo e com lesão no joelho.

Martínez publicou um vídeo no qual relembra momentos com a camisa alvinegra, destacando lances contra os três rivais: Palmeiras, Santos e São Paulo.

— Obrigado por tudo, Corinthians. A Fiel Torcida: nunca duvidem da minha dedicação e do meu amor por essas cores. Vai Corinthians! — disse o jogador.

Veja o vídeo abaixo:

José Martínez, de 37 anos, chegou ao Corinthians em agosto de 2024, vindo do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, clube com o qual conquistou o Supporters' Shield em 2020. Em seu país natal, defendeu Deportivo JBL (VEN) e Zulia (VEN), onde venceu a Copa Venezuela em 2018.

Pelo Corinthians, Martínez disputou 70 partidas, com dois gols marcados e duas assistências. O contrato do volante com o Timão era válido até 31 de dezembro de 2027.

Rescisão com o Corinthians

No acordo, ficou definido que o clube ficará responsável por 30% do salário de Martínez entre fevereiro e dezembro, além de arcar com os custos da cirurgia no joelho esquerdo. O encerramento do vínculo entre as partes foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O jogador retornou ao Brasil e se reapresentou ao clube no dia 7 de fevereiro, mas relatou dores no joelho esquerdo e, após exames, foi confirmada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

José Martínez disputou 70 jogos pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O grande problema é que começaram a circular nas redes sociais imagens do volante participando de um torneio festivo durante o período de férias. Nas imagens, é possível ver uma proteção no joelho lesionado, justamente o que precisará ser operado.

Ciente da situação, o Corinthians encaminhou o caso ao departamento jurídico do clube para que avaliasse os próximos passos. Internamente, já havia descontentamento pelo atraso na reapresentação do atleta.

Apesar dos problemas políticos enfrentados pela Venezuela, Dorival Júnior não conseguia contato com o jogador, o que causou mal-estar interno. Com todo esse contexto, o clube optou pela saída do atleta.

