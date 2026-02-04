menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians retoma negociações para permanência de Angileri

Negociação estava suspensa por questões financeiras

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 04/02/2026
16:47
Angileri pode permanecer no Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraAngileri pode permanecer no Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians retomou as negociações para renovar o contrato com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. Semanas atrás, as negociações haviam sido paralisadas por causa dos valores envolvidos no acordo.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que, embora ainda não esteja concluída, a tratativa voltou a avançar nos últimos dias. Angileri chegou a receber consultas de outros clubes, como o Internacional, mas as conversas não evoluíram.

O principal motivo para a negociação não ter avançado inicialmente está relacionado à situação financeira do Corinthians. Segundo Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, a avaliação técnica feita pela comissão de Dorival e pela diretoria é positiva, mas os custos do elenco podem influenciar na permanência do lateral.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— O Angileri no momento a negociação está parada, não tem negociação em andamento, sempre respeitando os limites financeiros do Corinthians. Temos outros dois laterais. Angileri é um grande jogador, gostamos dele, mas temos nosso limite, respeitamos, é normal no mercado esse tipo de situação — explicou Marcelo Paz.

O técnico Dorival Júnior, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (04), afirmou que o jogador será bem recebido pelo elenco após o imbróglio e que terá um período para ser reintegrado ao grupo.

continua após a publicidade

— Eu acho que o grupo conhece bem, não tem segredo nenhum. Eu como treinador da mesma forma. Mas vai passar por um processo, caso conclua a permanência, será muito bem recebido. Terá um tempo necessário para se reintegrar — concluiu.

Angileri recebeu consultas de outros clubes, mas conversas não avançaram (Foto: Jose Luis Silva/Agência F8/Gazeta Press)
Angileri recebeu consultas de outros clubes, mas conversas não avançaram (Foto: Jose Luis Silva/Agência F8/Gazeta Press)

Angileri pelo Corinthians

O lateral foi uma indicação de Ramón Díaz, ex-treinador do Timão. Primeiro reforço para a temporada de 2025, chegou ao clube em fevereiro. Logo na chegada, Angileri assumiu a lateral esquerda do Corinthians na reta final do Paulistão e ficou responsável por marcar Estêvão nas finais da competição contra o Palmeiras.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Ao longo da temporada, perdeu espaço entre os titulares com a evolução de Matheus Bidu. Sob o comando de Dorival, no Brasileirão, passou a atuar em outra função, como terceiro zagueiro em uma formação com três defensores.

Fabrizio Angileri pelo Corinthians:

  1. 42 jogos (26 titula)
  2. 2 assistências
  3. 83% acerto no passe
  4. 20% acerto no cruzamento
  5. 1.4 desarmes por jogo
  6. 0.6 interceptações por jogo
  7. 2.1 bolas recuperadas por jogo
  8. 0.7 faltas por jogo
  9. 54% eficiência nos duelos
  10. Nota Sofascore 6.90

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias