Corinthians retoma negociações para permanência de Angileri

O Corinthians retomou as negociações para renovar o contrato com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. Semanas atrás, as negociações haviam sido paralisadas por causa dos valores envolvidos no acordo.

O Lance! apurou que, embora ainda não esteja concluída, a tratativa voltou a avançar nos últimos dias. Angileri chegou a receber consultas de outros clubes, como o Internacional, mas as conversas não evoluíram.

O principal motivo para a negociação não ter avançado inicialmente está relacionado à situação financeira do Corinthians. Segundo Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, a avaliação técnica feita pela comissão de Dorival e pela diretoria é positiva, mas os custos do elenco podem influenciar na permanência do lateral.

— O Angileri no momento a negociação está parada, não tem negociação em andamento, sempre respeitando os limites financeiros do Corinthians. Temos outros dois laterais. Angileri é um grande jogador, gostamos dele, mas temos nosso limite, respeitamos, é normal no mercado esse tipo de situação — explicou Marcelo Paz.

O técnico Dorival Júnior, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (04), afirmou que o jogador será bem recebido pelo elenco após o imbróglio e que terá um período para ser reintegrado ao grupo.

— Eu acho que o grupo conhece bem, não tem segredo nenhum. Eu como treinador da mesma forma. Mas vai passar por um processo, caso conclua a permanência, será muito bem recebido. Terá um tempo necessário para se reintegrar — concluiu.

Angileri recebeu consultas de outros clubes, mas conversas não avançaram (Foto: Jose Luis Silva/Agência F8/Gazeta Press)

Angileri pelo Corinthians

O lateral foi uma indicação de Ramón Díaz, ex-treinador do Timão. Primeiro reforço para a temporada de 2025, chegou ao clube em fevereiro. Logo na chegada, Angileri assumiu a lateral esquerda do Corinthians na reta final do Paulistão e ficou responsável por marcar Estêvão nas finais da competição contra o Palmeiras.

Ao longo da temporada, perdeu espaço entre os titulares com a evolução de Matheus Bidu. Sob o comando de Dorival, no Brasileirão, passou a atuar em outra função, como terceiro zagueiro em uma formação com três defensores.

