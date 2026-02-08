O Corinthians foi derrotado por 1 a 0 na noite deste domingo (08), pelo Campeonato Paulista. Apesar do resultado negativo, Dorival Júnior elogiou a atuação do Timão e lamentou as chances perdidas pela equipe.

Na análise do comandante, o cenário do confronto seguiu um padrão que tem se repetido: domínio territorial, maior posse de bola e volume ofensivo, mas com dificuldades na definição das jogadas. Segundo Dorival, o time criou oportunidades, teve momentos de pressão e mostrou organização, faltando apenas mais eficiência no último terço do campo.

— Colocamos o Palmeiras em seu campo de defesa, o que poucas equipes fazem. Eles foram felizes, competentes. Reconheço a derrota, mas o importante foi a postura que tivemos. O time se superou até o último momento. Não teve queda física — disse Dorival.

— Com relação às alterações, o time estava bem, jogando com posse de bola, não tinha motivos para alteração. Nós estávamos com domínio da partida. O que precisávamos era aceleração e continuar criando como foi. O Palmeiras foi feliz em uma jogada e chegou ao gol. Estou satisfeito pelo que vi, a luta e a entrega pelo resultado — completou.

Ao comentar as chances desperdiçadas pelo Corinthians, Dorival Júnior afastou a hipótese de falta de trabalho ou empenho do elenco. O treinador destacou que a equipe apresentou organização ofensiva e criou situações claras de gol, mas esbarrou em falhas na conclusão das jogadas, atribuídas a detalhes do momento final da ação.

— Falta de treino não é, de disposição também não, organização ofensiva nós apresentamos. Definição foge um pouco ao contexto de quem orienta. É um capricho final, detalhe, movimento… isso tudo compete ao momento da jogada. Isso é natural e passa muito pelo equilíbrio do atleta dentro de campo. Vamos melhorar — seguiu.

Flaco López marcou gol da vitória do Palmeiras contra o Cointhians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazetapress)

Pênalti perdido por Memphis

A maior chance da partida veio aos 33 minutos, quando Raphael Claus marcou pênalti para o Corinthians contra o Palmeiras após uma dividida envolvendo Gustavo Henrique, Marlon Freitas e Carlos Miguel após cobrança de escanteio.

Apesar das reclamações do Palmeiras, o árbitro manteve a marcação, mas a cobrança não foi aproveitada por Memphis Depay. O camisa 10 deslocou o goleiro adversário, mas escorregou no momento da finalização e mandou a bola para fora.

— Preocupação existe, porque estamos errando em excesso. E com isso só melhora com treinamento, fazemos quase todo dia. Fica a critério dos atletas crescer, repetir mais. É uma necessidade. Nesse lance, ele escorregou. Não tinha como ele estar equilibrado — concluiu.

