Gandula é expulso após agredir Sosa no clássico entre Corinthians e Palmeiras

Os minutos finais do clássico entre Corinthians e Palmeiras foram marcados por confusão generalizada entre as equipes, após o gol do atacante Flaco López, que garantiu a vitória do Palmeiras por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista.

Durante o tumulto, iniciado após Flaco chutar a bandeirinha de escanteio na comemoração, um gandula da Neo Química Arena foi expulso pela equipe de arbitragem após acertar um chute em Ramón Sosa, jogador do Palmeiras. Confira a explicação de Raphael Claus na súmula.

- Informo que aos 85 minutos de jogo expulsei o Sr. Alessandro da Silva, identificado como gandula da partida, por desferir um chute na perna do atleta de número 19 da Sociedade Esportiva Palmeiras, Sr Ramon Sosa Acosta, durante a confusão na comemoração do gol da equipe visitante - escreveu Raphael Claus.

Devido à paralisação, a equipe de arbitragem concedeu nove minutos de acréscimo no segundo tempo, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final. Ainda no primeiro tempo, Memphis Depay teve a oportunidade de colocar o Corinthians em vantagem, mas escorregou durante a cobrança de pênalti, que passou à esquerda do gol defendido por Carlos Miguel.

Com o resultado, o Palmeiras garantiu classificação antecipada para o mata-mata do Paulistão, com uma rodada de antecedência. Já o Corinthians ocupa a quinta colocação, com 11 pontos, e necessita de uma vitória diante do São Bernardo para não depender de uma combinação de resultados.

Jogadores de Corinthians e Palmeiras durante confusão após gol de Flaco López (Foto: ESDRAS MARTINS/Mochila Press/Gazeta Press)

