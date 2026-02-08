Veja pênalti perdido de Memphis Depay em Corinthians x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras estão se enfrentando, na noite deste domingo (8), em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Memphis Depay teve uma chance de ouro para abrir o placar, mas escorregou e perdeu o pênalti. Veja abaixo:

Escalações de Corinthians e Palmeiras

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para encarar o Corinthians, na noite deste domingo (8), a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O confronto marca o primeiro clássico entre os clubes na temporada.

Com isso, o Palmeiras vai a campo contra o Corinthians: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

O Corinthians está escalado para o confronto diante do Palmeiras, que acontece neste domingo (8), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

Para o jogo, o técnico Dorival Júnior 'ganhou' uma ausência: com dores musculares, Carrillo não foi relacionado e deu lugar para Matheus Pereira, que ganha mais uma chance entre os titulares. Rodrigo Garro começa no banco e Carrillo não foi relacionado.

O técnico Dorival Júnior conta com o retorno de seus titulares para o confronto. Na partida contra o Capivariano, vencida pelo Timão por 3 a 0, o comandante optou por poupar todo o elenco principal. Agora, retorna com suas principais peças.

Assim, o timão vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.