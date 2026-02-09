Pênalti perdido por Memphis é discutido na Espanha: 'Desastroso'

O pênalti desperdiçado por Memphis Depay no clássico entre Corinthians e Palmeiras ganhou destaque na imprensa espanhola. Em análise publicada após a partida, o "Diario AS", da Espanha, classificou a cobrança do atacante holandês como "desastrosa" e apontou o lance como um dos momentos decisivos da vitória palmeirense no dérbi paulista.

Segundo o jornal, o Corinthians teve a chance de abrir o placar ainda no primeiro tempo, mas Memphis escorregou no momento da batida e mandou a bola muito longe do gol. O erro antecedeu o crescimento do Palmeiras na partida, que acabou vencendo por 1 a 0, com gol de Flaco López.

Jornal faz um balanço do duelo entre Palmeiras e Corinthians

O AS destacou que o duelo foi marcado por forte carga de tensão e episódios de polêmica. Além do pênalti perdido por Memphis, a publicação citou a expulsão de Abel Ferreira como um dos elementos que aumentaram a temperatura do clássico. Ainda assim, o jornal apontou que o Palmeiras foi superior nas principais ações ofensivas ao longo do jogo.

Para os espanhóis, o Corinthians apresentou boa organização defensiva, mas não conseguiu conter o volume de jogo do rival. O Diario AS ressaltou que, além do gol decisivo de Flaco López, o Verdão criou outras oportunidades claras, como um mano a mano desperdiçado por Luighi pouco antes do lance que definiu o placar.

Memphis Depay perdeu pênalti no clássico (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)

O desempenho ofensivo do Corinthians também foi analisado com tom crítico. Além do pênalti perdido por Memphis, o jornal afirmou que Yuri Alberto teve uma noite pouco inspirada nas finalizações, desperdiçando chances ao longo da partida. A derrota, segundo a publicação, esfriou o clima de euforia após a conquista da Supercopa e deixou o time pressionado na reta final da fase classificatória do Campeonato Paulista.

O AS ainda observou a atuação de Vitor Roque, frequentemente deslocado para o lado esquerdo, destacando sua velocidade nos duelos, mas apontando a solidez defensiva do Palmeiras, especialmente nas ações individuais, como fator determinante para neutralizar o ataque corintiano.

