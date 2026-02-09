Atitude de Raphael Claus com Flaco López revolta torcedores do Corinthians

O gol do Palmeiras no clássico contra o Corinthians saiu aos 38 minutos, quando no rebote de uma finalização, Flaco López, livre, mandou para o gol. Na comemoração, o camisa 42 chutou a bandeirinha e provocou tumulto. O atacante palmeirense recebeu cartão amarelo.

Nas redes sociais, diversos torcedores do Corinthians cobraram a expulsão de Flaco López. Fosse por um vermelho direto, por provocar uma confusão generalizada, ou por consequência de um segundo amarelo, que os corintianos já cobravam.

Após o gol de Flaco López, Corinthians x Palmeiras foi dominado por faltas e paralisações. O Corinthians chegou a ter maior posse de bola, mas não conseguiu o empate e viu o Palmeiras vencer em sua casa.

Flaco López decide Corinthians x Palmeiras e isola na artilharia

Artilheiro do clube na última temporada, Flaco López marcou seu quarto gol em 2026 e novamente aparece no topo da lista de goleadores da equipe.

- Esforço e trabalho. Os gols e as assistências são frutos do trabalho da gente. Temos que continuar trabalhando da mesma forma, igual a gente fez o ano passado, pulir as coisas e tentar trabalhar com um ponto bom, que vai continuar a nossa caminhada e melhorando o que tem que trabalhar de hoje - analisou o atacante.

O que vem pela frente?

O Corinthians agora enfrenta o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira (12), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras viaja ao Rio Grande do Sul, onde encara o Internacional, na mesma data, às 21h30.