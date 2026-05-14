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Diniz dobra aproveitamento do Corinthians em casa antes de decisão

Sob comando atual, equipe paulista registra desempenho superior no estádio

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 14/05/2026
09:00
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Diniz amplia desempenho em casa e Corinthians busca vaga na próxima fase da Copa do Brasil (Foto: Roberto Sungi/AtoPress/Folhapress)
imagem cameraDiniz amplia desempenho em casa e Corinthians busca vaga na próxima fase da Copa do Brasil (Foto: Roberto Sungi/AtoPress/Folhapress)
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O Corinthians entra em campo na noite desta quinta-feira (14), às 19h30, diante do Barra, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na Neo Química Arena, o Timão tenta confirmar a classificação embalado pelo bom momento vivido sob o comando de Fernando Diniz.

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Invicto atuando em casa desde que assumiu a equipe, Fernando Diniz transformou a Neo Química Arena em um dos trunfos do Corinthians na temporada. Em cinco partidas no estádio, o treinador soma quatro vitórias e um empate, com aproveitamento de 86,7%.

Além dos resultados positivos, o Corinthians também apresenta números consistentes defensivamente sob o comando do treinador. Nos cinco jogos disputados na Neo Química Arena com Fernando Diniz, a equipe marcou oito gols e sofreu apenas dois.

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Os números representam uma evolução significativa em relação ao desempenho do time com Dorival Júnior atuando no estádio em 2026. O ex-treinador comandou o Timão em oito partidas na Neo Química Arena, com três vitórias, dois empates e três derrotas, alcançando aproveitamento de 45,8%.

Durante o período em que esteve à frente da equipe, Dorival Júnior viu o Corinthians marcar 11 gols e sofrer seis jogando em Itaquera. O aproveitamento de Fernando Diniz em casa é quase o dobro do registrado pelo antecessor.

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Mais do que números, na prática o torcedor do Corinthians viu a equipe mostrar força mesmo em situações de adversidade. Contra o Palmeiras, por exemplo, o time chegou a atuar com dois jogadores a menos, mas não sofreu gols.

Diante do Vasco, com um atleta a menos, o Corinthians vencia por 1 a 0 e sustentou o resultado até o apito final. Essa postura dos atletas é um dos principais elementos desse início de trabalho, refletindo a conexão entre torcida, elenco e Fernando Diniz.

— Eu acho que jogar com raça e vontade é uma obrigação, num ato de humildade e inteligência. Temos um espelho muito claro, que é a torcida, que joga o tempo inteiro com o time. Luta o tempo inteiro. O time e a torcida estão fazendo uma conexão cada vez mais forte. O torcedor sabe que não vai faltar vontade, brio. Esse time mostra muita vontade. A parte tática e técnica, não conseguimos ajustar a falta de vontade. Falta de vontade mata o trabalho e os jogadores estão cada vez mais conscientes disso — disse Fernando Diniz em entrevista recente.

Corinthians vive bom momento na Neo Química Arena (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)
Corinthians vive bom momento na Neo Química Arena (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

Diniz inicia campanha no estádio em busca do título conquistado por Dorival

Diniz agora busca alcançar o protagonismo que Dorival Júnior conquistou no ano passado, quando foi campeão da Copa do Brasil. Durante a festa de comemoração da taça, os jogadores repetiram, em mais de uma entrevista, que a equipe foi tratada como "patinho feio" e que nunca figurou entre os favoritos ao longo da competição.

A explicação passa pelos adversários enfrentados no caminho. O Timão eliminou o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira e acostumado a decisões, além do Cruzeiro, clube que realizou fortes investimentos na temporada, incluindo a contratação de Gabigol.

Na prática, porém, o Corinthians superou todos os obstáculos e avançou também diante de NovorizontinoAthletico-PR e Vasco, adversário da final.

Na decisão contra o time carioca, após empate sem gols na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história. A taça representou ainda o segundo troféu do clube na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista sobre o maior rival.

Além da glória esportiva, o título garantiu ao Corinthians uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, considerando as cotas acumuladas ao longo das fases da competição.

Dorival Jr, técnico do Corinthians, tem dúvidas para o duelo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Dorival Jr. conquistou o título da Copa do Brasil em sua passagem pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Campanha do Corinthians na Copa do Brasil:

  1. Terceira fase - 30/04 – Novorizontino 0 x 1 Corinthians – gol de Héctor Hernández
  2. Terceira fase - 21/05 – Corinthians 1 x 0 Novorizontino – gol de Yuri Alberto
  3. Oitavas de final - 30/07 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras – gol de Memphis Depay
  4. Oitavas de final - 06/08 – Palmeiras 0 x 2 Corinthians – gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique 
  5. Quartas de final - 27/08 – Athletico 0 x 1 Corinthians – gol de Gui Negão
  6. Quartas de final – 10/09 – Corinthians 2 x 0 Athletico – gols de Rodrigo Garro e Gui Negão
  7. Semifinal – 10/12 – Cruzeiro 0 x 1 Corinthians – gol de Memphis Depay
  8. Semifinal – 14/12 – Corinthians 1 (5) x (4) 2 – Cruzeiro – gol de Matheus Bidu 
  9. Final – 17/12 – Corinthians 0 x 0 Vasco da Gama
  10. Final – 21/12 – Vasco da Gama 1 x 2 Corinthians – gols de Yuri Alberto e Memphis Depay

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