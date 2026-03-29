Diretor anuncia saída do Corinthians e assume cargo no Pacaembu

Marco Polo Lopes Pinheiro, diretor de esportes terrestres do Corinthians, anunciou sua saída do clube em publicação nas redes sociais neste domingo (29). O profissional estava no clube desde a gestão de Augusto Melo e foi mantido com Osmar Stabile no comando.

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Em nota, Marcão, como é conhecido, agradeceu ao Corinthians pela oportunidade de atuar como diretor, destacou a dedicação à valorização das modalidades e o trabalho ao lado de profissionais, atletas e colaboradores comprometidos.

O dirigente encerrou a mensagem reforçando que deixa um legado de projetos e conquistas coletivas, desejando que o clube continue alcançando resultados expressivos e mantendo sua tradição além do futebol.

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— Encerro este ciclo com a tranquilidade de ter atuado com seriedade, dedicação e respeito à instituição, deixando um conjunto de iniciativas, conquistas e avanços que refletem o esforço coletivo de todos que participaram dessa trajetória — disse Marcão.

Também pelas redes sociais, Marco Polo Lopes Pinheiro anunciou que assumiu o cargo de gerente de operações da Mercado Livre Arena Pacaembu, administrada pela concessionária Allegra Pacaembu.

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Marcão deixou o Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Esportes Terrestres

O departamento de esportes terrestres coordena diversas modalidades esportivas do Corinthians, incluindo três de alto rendimento: Futsal, Basquete Masculino e Feminino.

No total, são 54 modalidades, entre competitivas, associativas e paradesporto, destinadas a atletas adaptados. O departamento administra equipes de competição, além de escolas esportivas e atividades internas, como o Campeonato Interno de Futebol Associativo (Cifac e Canindé).

Também estão sob sua responsabilidade a Rede de Escolas Chute Inicial e modalidades como Beach Tennis, Arremesso Inicial, Corre Corinthians, Futsal Feminino, Futevôlei, Handebol Feminino Máster, Handebol Inicial, Jiu-Jitsu, Judô, Taekwondo, Tênis e Toque Inicial.

A Secretaria de Esportes Terrestres funciona no mezanino do Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, aberta de segunda a quinta-feira, das 8h às 21h30; às sextas, das 8h às 21h; e aos fins de semana, das 8h às 16h, exceto feriados, quando funciona das 8h às 15h.

Veja abaixo a nota completa do ex-diretor do Corinthians:

Obrigado Corinthians.

Durante o tempo em que estive à frente do departamento, procurei conduzir minha atuação com dedicação, responsabilidade e espírito de colaboração, sempre pautado por critérios técnicos e por uma gestão profissional, voltada ao fortalecimento, desenvolvimento e valorização das modalidades que integram os esportes terrestres do clube.

Tive a oportunidade de trabalhar ao lado de profissionais, atletas e colaboradores comprometidos, com os quais buscamos construir um ambiente de trabalho baseado no diálogo, na cooperação e na busca constante por evolução e resultados. Acredito que, ao longo dessa jornada, foi possível contribuir de forma positiva para o crescimento das modalidades e para a consolidação de projetos importantes para o departamento.

Encerro este ciclo com a tranquilidade de ter atuado com seriedade, dedicação e respeito à instituição, deixando um conjunto de iniciativas, conquistas e avanços que refletem o esforço coletivo de todos que participaram dessa trajetória.

Agradeço pela oportunidade de servir como Diretor do Departamento de Esportes Terrestres e desejo que o Sport Club Corinthians Paulista, siga alcançando grandes resultados e mantendo sua relevância e tradição no cenário esportivo.

Nunca foi e nunca será apenas o Futebol.

Força, Foco e Fé...

Deus é bom o tempo todo.

At.te,

Marco Polo Lopes Pinheiro

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