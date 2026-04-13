O Palmeiras publicou nota no fim da noite do último domingo (12) afirmando que Carlos Miguel foi alvo de ofensas racistas durante o empate em 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena, na noite deste domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro.

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Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir um torcedor nas arquibancadas gritar a palavra "macaco" após o goleiro alviverde defender um chute de Yuri Alberto, já nos minutos finais do clássico.

- Tomamos ciência, por meio de notícia e vídeo publicados pelo site "Nosso Palestra", de que o goleiro Carlos Miguel foi vítima de injúria racista durante o clássico deste domingo (12), na Neo Química Arena. Diante desta grave violência, incompatível com qualquer valor civilizatório, o Palmeiras se solidariza com o atleta e pede que as autoridades competentes adotem as providências devidas, incluindo a identificação e a responsabilização de todos os envolvidos. Não podemos tolerar o racismo! - publicou o Palmeiras.

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Mesmo após atuar o final da partida com dois jogadores a mais após as expulsões de André, ainda na primeira etapa, e Matheuzinho, já no segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu transformar a vantagem em chances claras de gol e deixou o estádio rival com apenas um ponto.

Com isso, chegou a 26 pontos na tabela de classificação, seis à frente do vice-líder Flamengo, que possui um jogo a menos em relação ao Verdão.

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O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (16), quando recebe o Sporting Cristal, do Peru, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Na estreia, empatou por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia.

Carlos Miguel durante partida entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

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Posicionamento do Corinthians

O Corinthians também se pronunciou sobre o caso e afirmou que pretende investigar a situação para identificar os responsáveis, além de colaborar com as autoridades.

- O Sport Club Corinthians Paulista vem a público manifestar total solidariedade ao atleta Carlos Miguel, alvo de ofensas de cunho racista durante a partida realizada neste domingo (12), na Neo Química Arena. O clube repudia de forma veemente qualquer ato de racismo ou discriminação, reforçando seu compromisso histórico na luta por respeito, igualdade e inclusão dentro e fora de campo. O Corinthians informa que não medirá esforços para identificar e responsabilizar o(s) autor(es) deste ato inaceitável, colaborando integralmente com as autoridades competentes para que as devidas providências sejam tomadas. Não há espaço para o racismo no futebol e na sociedade - disse o Corinthians.

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