menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians: com dúvidas, Dorival comanda treino tático de olho no São Paulo

Treinador faz ajustes enquanto avalia opções para montar a formação inicial

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 18/11/2025
16:10
Fabinho Soldado acompanha treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraFabinho Soldado acompanha treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians realizou no CT Dr. Joaquim Grava o penúltimo treino antes do clássico contra o São Paulo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para quinta-feira (20), às 19h30, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A terça-feira (18) começou com uma ativação na academia. Depois do aquecimento no gramado, o elenco foi dividido em dois grupos para um trabalho técnico-tático setorial. 

Na sequência, o técnico Dorival Júnior comandou um exercício tático de dez contra dez e ensaios de bola parada. O treinador testou novas variações para definir a equipe que deve iniciar o confronto. Vale destacar que Rodrigo Garro, suspenso, está fora do confronto. Assim, o meio-campista Breno Bidon aparece como opção.

continua após a publicidade

O Corinthians encerra a preparação para o Majestoso na manhã desta quarta-feira (19), novamente no CT Dr. Joaquim Grava.

Breno Bidon é opção para o clássico (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Breno Bidon é opção para o clássico (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Dúvidas para o clássico

O volante Maycon, ausente em treinos recentes por conta de uma tendinite no joelho, segue como dúvida, assim como o goleiro Hugo Souza, que sofreu um trauma muscular na coxa esquerda e ficou fora das duas partidas mais recentes e também da convocação para a Seleção Brasileira.

Raniele, que teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem, foi desfalque diante do Ceará, não participou do treino em campo e deve ficar de fora.

continua após a publicidade

Corinthians no Brasileirão

Após a derrota para o Ceará, o Timão despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.

Próximos jogos

  • Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
  • Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
  • Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
  • Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
  • Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias