Corinthians: com dúvidas, Dorival comanda treino tático de olho no São Paulo
Treinador faz ajustes enquanto avalia opções para montar a formação inicial
O Corinthians realizou no CT Dr. Joaquim Grava o penúltimo treino antes do clássico contra o São Paulo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para quinta-feira (20), às 19h30, na Neo Química Arena.
CBF define equipe de arbitragem para o clássico entre Corinthians x São Paulo
Futebol Nacional
Atacante revelado pelo Corinthians entra na mira de gigante europeu
Corinthians
Corinthians divulga nota sobre possíveis desvios de materiais da Nike
Corinthians
A terça-feira (18) começou com uma ativação na academia. Depois do aquecimento no gramado, o elenco foi dividido em dois grupos para um trabalho técnico-tático setorial.
Na sequência, o técnico Dorival Júnior comandou um exercício tático de dez contra dez e ensaios de bola parada. O treinador testou novas variações para definir a equipe que deve iniciar o confronto. Vale destacar que Rodrigo Garro, suspenso, está fora do confronto. Assim, o meio-campista Breno Bidon aparece como opção.
O Corinthians encerra a preparação para o Majestoso na manhã desta quarta-feira (19), novamente no CT Dr. Joaquim Grava.
Dúvidas para o clássico
O volante Maycon, ausente em treinos recentes por conta de uma tendinite no joelho, segue como dúvida, assim como o goleiro Hugo Souza, que sofreu um trauma muscular na coxa esquerda e ficou fora das duas partidas mais recentes e também da convocação para a Seleção Brasileira.
Raniele, que teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da perna direita após exame de imagem, foi desfalque diante do Ceará, não participou do treino em campo e deve ficar de fora.
Corinthians no Brasileirão
Após a derrota para o Ceará, o Timão despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.
Próximos jogos
- Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
- Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
- Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
- Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
- Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)
