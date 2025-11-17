A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o quadro de arbitragem que comandará o clássico entre Corinthians e São Paulo, marcado para quinta-feira (20), às 19h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

A condução do jogo ficará a cargo de Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, acompanhado pelos assistentes Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira, ambos também gaúchos. A função de quarto árbitro será exercida por Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho, representante do Pará.

A partida terá ainda o suporte do inspetor José Mocellin, igualmente do Rio Grande do Sul, e da assessora Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro, de Santa Catarina. No comando da equipe de vídeo estará Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, de Minas Gerais, auxiliado por Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo no AVAR e por Rodrigo Nunes de Sa no AVAR dois.

O trio será acompanhado pelo observador de VAR Marcos Andre Gomes da Penha, do Espírito Santo, enquanto Bernardo Campos Martins, do Rio de Janeiro, atuará como quality manager do sistema.

Curiosamente, Anderson Daronco também foi o responsável pela arbitragem no jogo do primeiro turno entre São Paulo e Corinthians, vencido pelo Tricolor por 2 a 0. Na partida, ele aplicou quatro cartões amarelos. O árbitro ainda comandou as vitórias do Timão sobre Vasco e Sport.

Em relação ao São Paulo, apitou o empate contra o Ceará por 1 a 1, as derrotas para Bahia, por 2 a 1, e Cruzeiro, por 1 a 0, além da vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza.

Anderson Daronco apitará Corinthians x São Paulo (Foto: Jota Erre/AGIF/GazetaPress)

Veja todo quadro de arbitragem