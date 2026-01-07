Torcedores reagem à provável saída de jogador do Corinthians: 'Não é possível'

Com pouco espaço entre os titulares, o zagueiro equatoriano Félix Torres pode estar de saída do Corinthians. O jogador de 28 anos está no radar do Internacional e os clubes negociam um empréstimo até o final desta temporada. A informação dada em primeira mão pelo Ge foi confirmada pelo Lance!. Após o interesse do clube gaúcho, os corintianos se manifestaram nas redes sociais.

Com contrato válido até o final de 2027, Félix Torres não se firmou e está fora dos planos do Timão. O clube deseja negociá-lo desde o ano passado para abrir espaço na folha salarial e também no elenco.

Ele chegou ao clube em 2024, comprado do Santos Laguna, do México, por 6,5 milhões de dólares (cerca de R$ 31 milhões na cotação da época). O Corinthians atrasou o pagamento e ficou impedido de registrar novos jogadores, após sofrer um transfer ban da Fifa. Nesta quarta-feira (7), o clube avançou nas negociações para quitar a dívida.

Após a notícia do interesse do Internacional no equatoriano, os torcedores do Corinthians se manifestaram nas redes sociais. Na visão dos internautas, a saída do zagueiro, somada ao pagamento da dívida, que pode derrubar o transfer ban, é um motivo de alegria. Confira abaixo.

Corinthians negocia com zagueiro brasileiro

O Corinthians está interessado na contratação de Gabriel Paulista, que rescindiu contrato com o Besiktas, da Turquia. O zagueiro de 35 anos está livre e uma negociação não depende de custos de aquisição, foco do Timão nesta janela de transferências.

A informação foi noticiada pelo 'ge.globo' e confirmada pelo Lance!. A diretoria espera derrubar o transfer ban nos próximos dias para se movimentar no mercado. O Corinthians precisa quitar uma dívida que gira em torno de R$ 35 milhões com o Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres, feita em 2024. A equipe está proibida pela Fifa de inscrever novos jogadores desde agosto.

Gabriel Paulista tem uma vasta carreira na Europa, com passagens por Arsenal, da Inglaterra, e Valência, da Espanha. Seu último clube foi o Besiktas, da Turquia. O brasileiro rompeu seu contrato e espera defender seu clube do coração.

