A principal dúvida do Corinthians para o clássico contra o São Paulo, na quinta-feira (20), às 19h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, está no meio-campo: quem será o substituto de Rodrigo Garro?

O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Ceará e está suspenso, e virou ausência no último clássico da equipe de Dorival Júnior na temporada.

Entre as alternativas, o treinador pode recuar Memphis Depay para atuar como articulador, função que também pode ser desempenhada por Vitinho, que já afirmou ter condições de atuar ali. Dieguinho, um dos nomes promissores da base e que chamou atenção contra o Ceará, surge como mais uma possibilidade.

André Carrillo também aparece na lista de opções, embora a presença dele exigiria que Dorival Júnior ajustasse o esquema tático. A escolha mais provável, porém, é Breno Bidon.

Em enquete realizada pelo LANCE! pelo canal do Corinthians no WhatsApp, Breno Bidon despontou como a escolha favorita dos torcedores, recebendo 63% dos votos para ser titular no clássico. André Carrillo apareceu em segundo, com 17,5%, seguido por Memphis Depay, com 10,3%. Dieguinho somou 7,6% das preferências, enquanto Vitinho fechou a lista com 1,6% dos votos.

Dieguinho: 7,6%

Memphis Depay: 10,3%

Breno Bidon: 63,1%

André Carrillo: 17,5%

Vitinho: 1,6%

Breno Bidon, meio-campista do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja os números das opções do Corinthians:

Vitinho pelo Corinthians em 2025

10 jogos (3 titular) 1 assistência 39 minutos em campo por jogo 2 grandes chances criadas 12 passes decisivos (1.2 por jogo) 10 finalizações (4 no gol) 30% de eficiência nos dribles 0.3 dribles certos por jogo 44% de eficiência nos duelos 2.8 duelos ganhos por jogo 9 faltas sofridas Nota Sofascore 6.97

Dieguinho pelo Corinthians em 2025

9 jogos (2 titular) 26 minutos em campo por jogo 2 passes decisivos 9 finalizações (1 no gol) 88% de eficiência nos dribles 0.8 dribles certos por jogo 55% de eficiência nos duelos 1.8 duelos ganhos por jogo 6 faltas sofridas Nota Sofascore 6.73

Memphis pelo Corinthians em 2025

45 jogos (36 titular) 9 gols 10 assistências 169 minutos para participar de gol 11 grandes chances criadas 69 passes decisivos (1.5 por jogo) 2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol) 45% de eficiência nos dribles 1.0 drible certo por jogo 27% de conversão em grandes chances 3.1 duelos ganhos por jogo 53 faltas sofridas (1.2 por jogo) Nota Sofascore 7.06

Breno Bidon pelo Corinthians em 2025

48 jogos (37 titular) 1 gol 1 assistência 29 passes decisivos (0.6 por jogo) 5 grandes chances criadas 31 finalizações (5 no gol) 58% de acerto nos passes longos 4.6 duelos ganhos por jogo 49% de eficiência nos duelos 3.9 bolas recuperadas por jogo 1.6 desarmes por jogo 1.7 faltas por jogo Nota Sofascore 6.82

André Carrillo pelo Corinthians em 2025