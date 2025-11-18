menu hamburguer
Corinthians

Enquete LANCE!: Torcedores apontam o favorito para substituir Garro no clássico entre Corinthians x São Paulo

Camisa 8 está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e abre espaço no meio-campo

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 18/11/2025
08:15
Memphis Depay, Breno Bidon, Vitinho e Dieguinho (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Memphis Depay, Breno Bidon, Vitinho e Dieguinho (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
A principal dúvida do Corinthians para o clássico contra o São Paulo, na quinta-feira (20), às 19h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, está no meio-campo: quem será o substituto de Rodrigo Garro?

O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Ceará e está suspenso, e virou ausência no último clássico da equipe de Dorival Júnior na temporada.

Entre as alternativas, o treinador pode recuar Memphis Depay para atuar como articulador, função que também pode ser desempenhada por Vitinho, que já afirmou ter condições de atuar ali. Dieguinho, um dos nomes promissores da base e que chamou atenção contra o Ceará, surge como mais uma possibilidade.

André Carrillo também aparece na lista de opções, embora a presença dele exigiria que Dorival Júnior ajustasse o esquema tático. A escolha mais provável, porém, é Breno Bidon.

Em enquete realizada pelo LANCE! pelo canal do Corinthians no WhatsApp, Breno Bidon despontou como a escolha favorita dos torcedores, recebendo 63% dos votos para ser titular no clássico. André Carrillo apareceu em segundo, com 17,5%, seguido por Memphis Depay, com 10,3%. Dieguinho somou 7,6% das preferências, enquanto Vitinho fechou a lista com 1,6% dos votos.

  • Dieguinho: 7,6%
  • Memphis Depay: 10,3%
  • Breno Bidon: 63,1%
  • André Carrillo: 17,5%
  • Vitinho: 1,6%
Breno Bidon (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Breno Bidon, meio-campista do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja os números das opções do Corinthians:

Vitinho pelo Corinthians em 2025

  1. 10 jogos (3 titular)
  2. 1 assistência
  3. 39 minutos em campo por jogo
  4. 2 grandes chances criadas
  5. 12 passes decisivos (1.2 por jogo)
  6. 10 finalizações (4 no gol)
  7. 30% de eficiência nos dribles
  8. 0.3 dribles certos por jogo
  9. 44% de eficiência nos duelos
  10. 2.8 duelos ganhos por jogo
  11. 9 faltas sofridas
  12. Nota Sofascore 6.97

Dieguinho pelo Corinthians em 2025

  1. 9 jogos (2 titular)
  2. 26 minutos em campo por jogo
  3. 2 passes decisivos
  4. 9 finalizações (1 no gol)
  5. 88% de eficiência nos dribles
  6. 0.8 dribles certos por jogo
  7. 55% de eficiência nos duelos
  8. 1.8 duelos ganhos por jogo
  9. 6 faltas sofridas
  10. Nota Sofascore 6.73

Memphis pelo Corinthians em 2025

  1. 45 jogos (36 titular)
  2. 9 gols
  3. 10 assistências
  4. 169 minutos para participar de gol
  5. 11 grandes chances criadas
  6. 69 passes decisivos (1.5 por jogo)
  7. 2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol)
  8. 45% de eficiência nos dribles
  9. 1.0 drible certo por jogo
  10. 27% de conversão em grandes chances
  11. 3.1 duelos ganhos por jogo
  12. 53 faltas sofridas (1.2 por jogo)
  13. Nota Sofascore 7.06

Breno Bidon pelo Corinthians em 2025

  1. 48 jogos (37 titular)
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 29 passes decisivos (0.6 por jogo)
  5. 5 grandes chances criadas
  6. 31 finalizações (5 no gol)
  7. 58% de acerto nos passes longos
  8. 4.6 duelos ganhos por jogo
  9. 49% de eficiência nos duelos
  10. 3.9 bolas recuperadas por jogo
  11. 1.6 desarmes por jogo
  12. 1.7 faltas por jogo
  13. Nota Sofascore 6.82

André Carrillo pelo Corinthians em 2025

  1. 44 jogos (31 titular)
  2. 3 gols
  3. 2 assistências
  4. 36 passes decisivos (0.8 por jogo)
  5. 8 grandes chances criadas
  6. 83% de acerto no passe longo
  7. 15 finalizações (5 no gol)
  8. 64% de eficiência nos dribles
  9. 1.2 desarmes por jogo
  10. 3.2 bolas recuperadas por jogo
  11. 47% de eficiência nos duelos
  12. 1.0 falta cometida por jogo
  13. Nota Sofascore 6.96

