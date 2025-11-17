Corinthians divulga nota sobre possíveis desvios de materiais da Nike

O Corinthians divulgou uma nota sobre a auditoria interna que identificou irregularidades na distribuição de materiais esportivos fornecidos pela Nike, parceira do clube há mais de 20 anos.

continua após a publicidade

A nota foi entregue pelo presidente Osmar Stabile ao Conselho Deliberativo e antecipa os principais pontos do relatório que analisou os estoques e os procedimentos de gestão dos materiais esportivos fornecidos pela Nike ao Corinthians em 2024 e 2025.

O documento reúne informações levantadas pela auditoria interna realizada entre setembro e outubro de 2025, nos almoxarifados do CT Dr. Joaquim Grava e do Parque São Jorge, e agora seguirá para avaliação das comissões do órgão.

continua após a publicidade

— O Sport Club Corinthians Paulista informa que o Presidente da Diretoria, Osmar Stabile, entregou à Presidência do Conselho Deliberativo o relatório da auditoria interna dos estoques e processos de gestão de materiais esportivos fornecidos pela Nike ao clube referentes aos anos de 2024 e 2025, solicitando que as Comissões do CD realizem a devida análise e apuração dos fatos. A auditoria interna foi conduzida a partir de determinação da Presidência da Diretoria, nos meses de setembro e outubro de 2025, nos almoxarifados do CT Dr. Joaquim Grava e do Parque São Jorge — disse o clube em nota.

O Conselho Deliberativo do Corinthians também se manifestou e informou que o relatório foi encaminhado à Comissão de Justiça, responsável por abrir a análise do caso com acompanhamento da Comissão de Ética. As áreas mencionadas serão ouvidas durante o processo, etapa necessária para a elaboração de um parecer final que, ao término, será enviado à presidência do CD.

continua após a publicidade

— A Presidência do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista informa que recebeu da Presidência da Diretoria o relatório da auditoria interna dos estoques e processos de gestão de materiais esportivos fornecidos pela Nike ao clube. De imediato, o Presidente do CD, Romeu Tuma Júnior, o encaminhou à Comissão de Justiça para análise e apuração dos fatos. O trabalho será acompanhado pelo Presidente da Comissão de Ética do CD, visando eventual necessidade de atuação futura do órgão disciplinar. Seguindo os ritos estatutários, as partes citadas serão ouvidas para que um parecer circunstanciado e conclusivo seja elaborado pela Comissão de Justiça e entregue para deliberação da Presidência do CD — explicou Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo.

Relatos da auditoria

Entre os problemas constatados estão as retiradas acima da cota anual prevista em contrato, além de peças em más condições e armazenadas de forma inadequada.

O relatório também aponta falhas recorrentes na cadeia de recebimento, controle e distribuição dos itens, revelando um cenário de desorganização que atravessa diferentes departamentos do clube.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O material analisado indica que a gestão atual não consegue assegurar rastreabilidade, transparência e uniformidade no uso dos produtos destinados às modalidades esportivas.

— Apurou-se a existência de processos não conformes, como retiradas de materiais antes da conclusão dos trâmites formais, ausência de registros sistêmicos completos, e suspeitas de comercialização indevida de itens pertencentes ao clube, algumas delas com indícios de envolvimento de colaboradores — disse parte do relatório.

Possível participação de vice-presidente

Outro ponto de destaque do relatório envolve o vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, citado como figura central na investigação. Segundo o documento, ele teria realizado retiradas de itens sem registro formal ou autorização.

Em nota enviada ao 'ge' e reenviada à reportagem, o vice-presidente nega as irregularidades e afirma se tratar de "mais uma mentira".

Armando Mendonça, Vice-Presidente do Corinthians (Foto: Arquivo Pessoal)

Veja abaixo a nota completa

É falsa a informação de que sou o responsável pelas diretrizes de distribuição dos materiais da Nike no Corinthians e administração dos almoxarifados.

Por conta do caos encontrado em junho deste ano, quando a gestão Augusto Melo não fazia o necessário controle e, em janeiro de 2025, já havia estourado em muito a cota anual, resolvi pessoalmente ajudar no sistema de cadeia de aprovações de retirada de material, justamente para dar maior transparência e controle à destinação do patrimônio do clube e evitar prejuízos e malfeitos.

Desde então, solicito constantemente melhorias no sistema para o fluxo de controle de retirada de materiais Nike.

É preciso salientar que não é nem nunca foi de minha responsabilidade a definição de política de distribuição interna por departamento, o que normalmente é feito a cada ano.

Minha função é a de analisar os pedidos extras e autorizá-los de acordo com as necessidades, juntamente com o departamento administrativo.

Lamento profundamente informações desconectadas da verdade e desamparada de qualquer material probatório.

No mais, sempre prestigiarei melhorias, maior controle e apuração correta de irregularidades.