Corinthians busca reação em clássicos com terceiro técnico do ano

O Corinthians enfrenta o Palmeiras neste domingo (11), às 17h30, no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de tentar encerrar a sequência negativa na competição, o Timão busca melhorar seu desempenho em clássicos nesta temporada. Para isso, a equipe terá o terceiro treinador diferente à beira do campo em confrontos contra seus principais rivais.

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Em 2026, o Corinthians disputou sete clássicos, com apenas uma vitória, quatro empates e duas derrotas, o que representa um aproveitamento de 33% dos pontos. Nesse período, a equipe marcou seis gols, média de 0,9 por partida, e sofreu sete, aproximadamente um por confronto.

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O único triunfo aconteceu no dia 10 de maio, quando o Timão venceu o São Paulo por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, sob o comando de Fernando Diniz. Desde então, o clube disputou mais um clássico, diante do Santos, em 30 de agosto, e acabou derrotado por 1 a 0.

Contra o Palmeiras, adversário deste domingo (11), o retrospecto também é desfavorável. As equipes se enfrentaram duas vezes na temporada, com uma vitória alviverde por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista, e um empate sem gols, pelo Brasileirão.

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William Batista assumiu o Corinthians interinamente (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Corinthians terá terceiro treinador diferente em clássicos

Outra particularidade do confronto será a presença de William Batista no comando técnico do Corinthians. Treinador da equipe sub-20, o profissional assumiu interinamente o elenco principal após a demissão de Fernando Diniz e fará sua estreia à frente do Timão no Dérbi.

O clube iniciou a temporada sob o comando de Dorival Júnior, responsável por dirigir a equipe nos quatro primeiros clássicos do ano. Nesse período, o treinador acumulou três empates e uma derrota, sem conseguir vencer os principais rivais.

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Posteriormente, Fernando Diniz assumiu o cargo e esteve à frente do Corinthians em outros três confrontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Agora, William Batista terá a oportunidade de melhorar esse retrospecto, enquanto a diretoria segue em busca de um novo treinador para a sequência da temporada.

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Confira os resultados do Corinthians nos clássicos da temporada