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Corinthians anuncia Seedorf como novo treinador da equipe; veja detalhes

Comandante chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2027

PorVinícius Espirito Santo SpadaGuilherme Lesnok
São Paulo (SP)
11/10/2026 11:28
Atualizado há 0 minutos
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Seedorf foi anunciado como novo treinador do Corinthians neste domingo (11)
Seedorf foi anunciado como novo treinador do Corinthians neste domingo (11) - (Foto: divulgação Corinthians)

O Corinthians anunciou, na manhã deste domingo (11), o ex-jogador Clarence Seedorf, de 50 anos, como novo treinador da equipe. O contrato com o holandês é válido até o fim de 2027.

— Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória — afirmou o novo técnico do Timão.

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O novo comandante do Alvinegro Paulista chegará ao Brasil nos próximos dias. No clássico contra o Palmeiras, neste domingo, a equipe será dirigida interinamente por William Batista, técnico do time sub-20.

Timão teve negativas antes de acertar com o Holandes

O primeiro nome procurado foi Ramón Díaz, considerado inicialmente o plano A da diretoria. Sem avanço nas conversas, o Timão ampliou a lista de alternativas e buscou informações sobre Sylvinho, Luis Zubeldía, Fábio Carille e, mais recentemente, Juan Pablo Vojvoda.

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Para o diretor de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, a negociação com o holandês foi um trabalho em conjunto da diretoria com o treinador.

— Foi um grande trabalho em conjunto para concluir esta negociação. Seedorf é um profissional gabaritado, multicampeão como atleta e que tem uma grande formação acadêmica. Já esteve no futebol brasileiro, algo muito importante para a nossa escolha por ele. Tivemos ótimas conversas e vamos iniciar esta parceria da melhor forma possível — concluiu Marcelo Paz, executivo de futebol do clube.

O presidente do Corinthians, Osmar Stábile, reforçou que a escolha seguiu o perfil traçado pela diretoria e demonstrou confiança no trabalho para superar a fase atual.

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— É uma alegria enorme poder contar com um profissional do tamanho do Seedorf. Fizemos nossa escolha baseado no perfil de trabalho que imaginamos para o Corinthians e tenho certeza de que ele e sua comissão técnica vão nos ajudar a superar este momento mais delicado no Campeonato Brasileiro — afirmou o presidente Osmar Stabile.

Veja carreira de Seedorf como técnico

O Corinthians será o quinto trabalho de Seedorf como treinador. O holandês iniciou a trajetória no Milan, em 2014, com 11 vitórias em 22 jogos. Depois passou pelo Shenzhen, em 2016, dirigiu o Deportivo La Coruña, em 2018, com duas vitórias em 16 partidas, e encerrou seu ciclo mais recente na seleção de Camarões, entre 2018 e 2019, acumulando quatro vitórias em 12 jogos.

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No total, o ex-jogador conta com 63 partidas como treinador, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas, de acordo com dados do Sofascore.

Seedorf foi anunciado como novo treinador do Corinthians neste domingo (11)
Seedorf foi anunciado como novo treinador do Corinthians neste domingo (11) - (Foto: divulgação Corinthians)
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