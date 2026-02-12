Guia do Brasileirão Feminino 2026: onde assistir e tudo sobre a competição
Brasileiro terá 18 clubes, novos valores de premiações e duas vagas para a Libertadores
O Brasileirão Feminino 2026 está pronto para começar e reúne, mais uma vez, a elite do futebol feminino nacional. A competição conta com 18 clubes na primeira fase, jogos em turno único e briga intensa na parte de cima da tabela e vagas no mata-mata. Dois clubes serão rebaixados.
O Brasileiro também vale vaga internacional. Por o Brasil ocupar a 1ª colocação no ranking histórico da CONMEBOL, a competição nacional garante duas vagas diretas para a Libertadores Feminina de 2027, destinadas ao campeão e ao vice-campeão da Série A1.
A bola começa a rolar nesta semana, com rodada inaugural espalhada entre quinta-feira e segunda, transmissões divididas entre TV aberta e plataformas de streaming.
Formato da competição
Na primeira fase, as 18 equipes se enfrentam em turno único.
- Os oito melhores avançam às quartas de final
- Os dois últimos colocados são rebaixados para a Série A2
A partir do mata-mata, a competição segue em jogos de ida e volta até a decisão.
Times participantes
O Brasileirão Feminino 2026 conta com clubes tradicionais, projetos consolidados e equipes que buscam afirmação nacional: América-MG, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto-MT, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória.
🏆 Campeões do Brasileirão Feminino
O Corinthians é o atual e maior campeão, consolidado como a principal força do campeonato.
- Corinthians – 7 títulos (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025)
- Ferroviária – 2 títulos (2014 e 2019)
- Centro Olímpico – 1 título (2013)
- Rio Preto – 1 título (2015)
- Flamengo – 1 título (2016)
- Santos – 1 título (2017)
Premiação
A edição atual do Brasileirão Feminino Série A1 também marcou um avanço importante nas cotas e premiações. A cota de participação da Primeira Fase foi dobrada, passando de R$ 360 mil, em 2025, para R$ 720 mil.
Já na disputa pelo título, os valores também cresceram: o campeão passou a receber R$ 2 milhões, ante R$ 1,8 milhão na temporada anterior, enquanto o vice-campeão teve a premiação ampliada de R$ 800 mil para R$ 1 milhão.
Quem subiu
Com as desistências de Real Brasília e Fortaleza, Vitória e Mixto herdaram as vagas e garantiram presença na elite. Já Santos, campeão da Série A2, e Botafogo, vice, conquistaram o acesso em campo e também disputarão a Série A1, que ainda contará com o Atlético-MG entre os participantes da temporada.
Onde assistir – 1ª rodada
As transmissões do Brasileirão Feminino 2026 seguem distribuídas entre TV aberta, fechada e canais esportivos:
- Mixto-MT x Flamengo – TV Brasil – 12/02 (quinta), 21h – Dutrinha
- Palmeiras x América-MG – TV Brasil – 13/02 (sexta), 21h – Arena Barueri
- Atlético-MG x Corinthians – SporTV – 13/02 (sexta), 21h – Arena MRV
- Fluminense x Vitória – a definir – 14/02 (sábado), 15h – Moça Bonita
- Botafogo x Juventude – a definir – 14/02 (sábado), 16h – Nilton Santos
- Bahia x Cruzeiro – N Sports – 14/02 (sábado), 18h – Pituaçu
- RB Bragantino x Ferroviária – a definir – 15/02 (domingo), 17h – CPD Atibaia
- Santos x Grêmio – N Sports – 16/02 (segunda), 19h – Vila Belmiro
- Internacional x São Paulo – SporTV – 16/02 (segunda), 20h – Sesc Campestre
