O Brasileirão Feminino 2026 está pronto para começar e reúne, mais uma vez, a elite do futebol feminino nacional. A competição conta com 18 clubes na primeira fase, jogos em turno único e briga intensa na parte de cima da tabela e vagas no mata-mata. Dois clubes serão rebaixados.

O Brasileiro também vale vaga internacional. Por o Brasil ocupar a 1ª colocação no ranking histórico da CONMEBOL, a competição nacional garante duas vagas diretas para a Libertadores Feminina de 2027, destinadas ao campeão e ao vice-campeão da Série A1.

A bola começa a rolar nesta semana, com rodada inaugural espalhada entre quinta-feira e segunda, transmissões divididas entre TV aberta e plataformas de streaming.

Cristiane, do Flamengo, e Bruna Calderan, do São Paulo. (Foto: CBF/Divulgação)

Formato da competição

Na primeira fase, as 18 equipes se enfrentam em turno único.

Os oito melhores avançam às quartas de final Os dois últimos colocados são rebaixados para a Série A2

A partir do mata-mata, a competição segue em jogos de ida e volta até a decisão.

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram pela semifinal do Brasileirão Feminino em 2025. (Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF)

Times participantes

O Brasileirão Feminino 2026 conta com clubes tradicionais, projetos consolidados e equipes que buscam afirmação nacional: América-MG, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto-MT, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória.

🏆 Campeões do Brasileirão Feminino

O Corinthians é o atual e maior campeão, consolidado como a principal força do campeonato.

Corinthians – 7 títulos (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025)

– 7 títulos (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) Ferroviária – 2 títulos (2014 e 2019)

– 2 títulos (2014 e 2019) Centro Olímpico – 1 título (2013)

– 1 título (2013) Rio Preto – 1 título (2015)

– 1 título (2015) Flamengo – 1 título (2016)

– 1 título (2016) Santos – 1 título (2017)

Premiação

A edição atual do Brasileirão Feminino Série A1 também marcou um avanço importante nas cotas e premiações. A cota de participação da Primeira Fase foi dobrada, passando de R$ 360 mil, em 2025, para R$ 720 mil.

Já na disputa pelo título, os valores também cresceram: o campeão passou a receber R$ 2 milhões, ante R$ 1,8 milhão na temporada anterior, enquanto o vice-campeão teve a premiação ampliada de R$ 800 mil para R$ 1 milhão.

Corinthians campeão do Brasileirão Feminino 2025 diante do Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Quem subiu

Com as desistências de Real Brasília e Fortaleza, Vitória e Mixto herdaram as vagas e garantiram presença na elite. Já Santos, campeão da Série A2, e Botafogo, vice, conquistaram o acesso em campo e também disputarão a Série A1, que ainda contará com o Atlético-MG entre os participantes da temporada.

Jogadoras de Botafogo e Santos dividem a bola em partida pelo Brasileirão A2 (Foto: Reinaldo Campos/Santos)

Onde assistir – 1ª rodada

As transmissões do Brasileirão Feminino 2026 seguem distribuídas entre TV aberta, fechada e canais esportivos: