Corinthians regulariza reforços, e Dorival ganha novas opções
Allan e Angileri são registrados no BID e ficam liberados para jogar
O Corinthians regularizou os contratos do volante Allan, que chegou do Flamengo, e do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que teve seu vínculo renovado. Com a presença no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, a utilização dos atletas nos jogos depende apenas de Dorival Júnior.
Os dois jogadores, inclusive, tiveram as oficializações nesta quinta-feira (12). Primeiro, o Corinthians anunciou a renovação de contrato com Angileri, de 31 anos. Após longas negociações, o Timão acertou um novo vínculo válido até 31 de dezembro de 2026.
Pouco mais tarde, o Timão confirmou a contratação do volante Allan, que também realizou sua primeira atividade com os companheiros. O atleta chegou por empréstimo junto ao Flamengo, com opção de compra pré-fixada em 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).
A presença dos atletas no próximo compromisso do Corinthians ainda é dúvida. A equipe enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (12), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.
Reforços do Corinthians
Além de Allan, o Corinthians anunciou as contratações de Gabriel Paulista, que chegou livre no mercado, assim como Pedro Milans, também sem custos. Kaio César foi contratado por empréstimo junto ao Al-Hilal, todos dentro do modelo de negociação estabelecido pelo clube.
O Timão tem o nome de Zakaria Labyad encaminhado. O jogador está livre no mercado após deixar o Dalian Yingbo, da China, e chegaria sem custos ao clube. Caso seja aprovado nos exames médicos, o atleta deve assinar contrato válido até o final da temporada.
