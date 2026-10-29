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Patrocinador notifica Corinthians e tenta romper contrato sem multa

Empresa alega que mudanças nas regras das apostas permitem encerrar o vínculo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 22:29
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Camisa do Corinthians
Camisa do Corinthians com o patrocínio do Esportes da Sorte (Foto: Fernando Bueno / Corinthians)

O Corinthians pode perder a Esportes da Sorte como patrocinadora máster. A empresa notificou o clube na última segunda-feira (26) sobre a intenção de encerrar o contrato, sob o argumento de que as mudanças nas regras do mercado de apostas esportivas permitem a rescisão sem pagamento de multa. A informação foi publicada pelo UOL.

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O entendimento, porém, não é compartilhado pelo Corinthians. Em contato com o veículo, o clube afirmou que considera o acordo suspenso, e não rescindido. Com isso, os departamentos jurídicos das duas partes iniciaram discussões para definir os efeitos da notificação e as condições para uma possível saída da empresa.

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Esportes da Sorte e Corinthians divergem sobre contrato

A principal divergência envolve a interpretação das mudanças na regulamentação das apostas esportivas no Brasil. A Esportes da Sorte entende que as restrições à operação e à divulgação de seus serviços impedem o cumprimento das obrigações contratuais, o que justificaria o encerramento do vínculo sem aplicação de multa.

O Corinthians, por outro lado, avalia que as alterações nas regras não representam, automaticamente, o fim do contrato nos moldes defendidos pela patrocinadora. Por isso, o clube mantém o entendimento de que o acordo está em suspensão enquanto as questões jurídicas são discutidas.

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As ações de divulgação relacionadas ao patrocínio já haviam sido interrompidas anteriormente, após as restrições impostas ao mercado de apostas. Naquele momento, entretanto, as partes ainda não tratavam o vínculo como encerrado.

A nova notificação representa um avanço na tentativa da empresa de deixar o acordo. A possibilidade de rescisão imediata e a eventual existência de uma obrigação de pagamento de multa estão entre os pontos avaliados pelos departamentos jurídicos.

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Camisa branca do Corinthians com o emblema do clube, Nike e patrocinadores na frente.
Camisa do Corinthians com o patrocínio do Esportes da Sorte (Foto: Divulgação)

Audiência no STF pode influenciar próximos passos

A disputa contratual acontece às vésperas de uma audiência pública convocada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). O encontro está marcado para a próxima terça-feira (3) e terá como tema os impactos da medida provisória que proibiu a operação das empresas de apostas esportivas.

A discussão no STF, no entanto, não terá como objeto específico o contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte. A audiência pretende debater os efeitos gerais da medida provisória e não representa, necessariamente, uma definição imediata sobre a validade das novas regras.

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As discussões no Supremo poderão influenciar os próximos movimentos das partes, mas a situação do patrocínio dependerá da interpretação da legislação, das cláusulas contratuais e de eventuais decisões relacionadas às restrições impostas ao setor.

Até o momento, portanto, não há confirmação de rescisão definitiva. Enquanto a Esportes da Sorte manifesta a intenção de deixar o Corinthians, o clube mantém a posição de que o contrato está suspenso.

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