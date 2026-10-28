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Corinthians tem dúvidas e desfalques para enfrentar o Mirassol; veja lista

Seedorf aguarda recuperação de atletas e terá baixas importantes na partida

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
28/10/2026 07:00
Atualizado há 2 minutos
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Clarence Seedorf em treino, casaco marrom com emblema da equipe, durante prática, com outro jogador ao fundo.
Corinthians se prepara para enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O Corinthians vive um cenário de incertezas para o confronto diante do Mirassol, marcado para sexta-feira (30), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Clarence Seedorf acompanha a recuperação de jogadores importantes e ainda não sabe se poderá contar com alguns atletas para a partida.

Uma das principais dúvidas é Memphis Depay, que apresentou evolução na recuperação de um edema no bíceps femoral da coxa direita. O atacante realizou sua primeira atividade no gramado desde o início do tratamento.

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Durante o período de treinamento aberto à imprensa, nesta terça-feira (27), o neerlandês não esteve em campo. Segundo o clube, porém, a programação previa uma corrida posteriormente, além de trabalhos internos. Apesar da evolução, a tendência é que o camisa 10 continue fora da equipe.

Outro jogador que dificilmente estará à disposição é Gabriel Paulista. O zagueiro não participou do treinamento desta terça-feira (27) e segue em recuperação de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda. A expectativa é que o defensor não tenha condições de enfrentar o Mirassol.

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Já o zagueiro João Pedro Tchoca apresentou uma indisposição estomacal durante a atividade e precisou ser preservado. A situação, no entanto, não é considerada um impedimento definitivo para a partida. Caso se recupere nos próximos dias, o zagueiro deverá ser relacionado normalmente.

Corinthians tem cinco ausências confirmadas

Além das dúvidas, o Corinthians já convive com baixas certas para o compromisso pelo Brasileirão. Kayke e Zakaria Labyad seguem em recuperação de lesões no ligamento cruzado anterior do joelho, enquanto Raniele está afastado após passar por uma cirurgia no menisco.

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O meia-atacante Jesse Lingard também está fora. O inglês recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e terá que cumprir suspensão automática. Além disso, o jogador sofreu pequenas fraturas na sexta e na sétima costelas e iniciou tratamento para se recuperar do problema.

Grupo de jogadores do Corinthians em treino, ouvindo instruções de treinadores no campo
Elenco alvinegro realiza atividades no CT Dr. Joaquim Grava antes do próximo compromisso (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

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O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  1. 30/10, 20h: Corinthians x Mirassol
  2. 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians
  3. 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
  4. 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
  5. 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
  6. 02/12, 15h: Remo x Corinthians
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