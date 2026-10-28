Corinthians tem dúvidas e desfalques para enfrentar o Mirassol; veja lista

O Corinthians vive um cenário de incertezas para o confronto diante do Mirassol, marcado para sexta-feira (30), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Clarence Seedorf acompanha a recuperação de jogadores importantes e ainda não sabe se poderá contar com alguns atletas para a partida.

Uma das principais dúvidas é Memphis Depay, que apresentou evolução na recuperação de um edema no bíceps femoral da coxa direita. O atacante realizou sua primeira atividade no gramado desde o início do tratamento.

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Durante o período de treinamento aberto à imprensa, nesta terça-feira (27), o neerlandês não esteve em campo. Segundo o clube, porém, a programação previa uma corrida posteriormente, além de trabalhos internos. Apesar da evolução, a tendência é que o camisa 10 continue fora da equipe.

Outro jogador que dificilmente estará à disposição é Gabriel Paulista. O zagueiro não participou do treinamento desta terça-feira (27) e segue em recuperação de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda. A expectativa é que o defensor não tenha condições de enfrentar o Mirassol.

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Já o zagueiro João Pedro Tchoca apresentou uma indisposição estomacal durante a atividade e precisou ser preservado. A situação, no entanto, não é considerada um impedimento definitivo para a partida. Caso se recupere nos próximos dias, o zagueiro deverá ser relacionado normalmente.

Corinthians tem cinco ausências confirmadas

Além das dúvidas, o Corinthians já convive com baixas certas para o compromisso pelo Brasileirão. Kayke e Zakaria Labyad seguem em recuperação de lesões no ligamento cruzado anterior do joelho, enquanto Raniele está afastado após passar por uma cirurgia no menisco.

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O meia-atacante Jesse Lingard também está fora. O inglês recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e terá que cumprir suspensão automática. Além disso, o jogador sofreu pequenas fraturas na sexta e na sétima costelas e iniciou tratamento para se recuperar do problema.

Elenco alvinegro realiza atividades no CT Dr. Joaquim Grava antes do próximo compromisso (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

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O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão