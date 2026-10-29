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Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
29/10/2026 14:00
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Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Mirassol
Onde assistir ao vivo a partida entre Corinthians e Mirassol pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 33ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Sportv e Premiere. ➡️O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Corinthians foi derrotado pelo Vasco por 3 a 2, pelo Brasileirão. Já o Mirassol empatou com o São Paulo por 1 a 1, também pelo torneio nacional.

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Ficha do jogo

Corinthians escudo - NOVO
COR
Escudo Mirassol
MIR
33ª Rodada
Brasileirão
Data e Hora
30 de Outubro de 2026, 20h
Local
Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro
Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes
Daniel Luis Marques e Henrique Perinelli Oliveira
Var
Jose Claudio Rocha Filho
Onde assistir

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

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O Mirassol, por sua vez, está em 15º lugar, com 37 pontos. No momento, três pontos separam a equipe do Z4.

Onde assistir

  1. 🏆 Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 30 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo, São Paulo
  5. 📺 Onde assistir: Premiere e SporTV
  6. ⚽Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real

Escalações prováveis

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri; Matheus Bidu, Breno Bidon e Garro; Dieguinho, Kaio César e Yuri Alberto. (Técnico: Clarence Seedorf)

Mirassol: Walter; Reinaldo, Daniel Borges, João Victor e Igor Formiga; Denilson, Neto Moura e Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos. (Técnico: Rafael Guanaes)

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Bandeira do Corinthians tremulando sobre o campo, estádio vazio e arquibancadas ao fundo.
Corinthians terá semana decisiva em diferentes modalidades e categorias do clube (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)
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