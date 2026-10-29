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Seedorf dispara sobre vazamentos no Corinthians: 'As pessoas fofoqueiras estão muito expostas'

Técnico reconhece resultados abaixo do esperado, defende união do elenco e minimiza informações que circulam sobre o vestiário alvinegro

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
29/10/2026 14:49
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Seedorf
Seedorf, técnico do Corinthians (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O técnico Seedorf comentou o momento do Corinthians e minimizou o impacto dos vazamentos de informações do vestiário. Em entrevista coletiva no início da tarde desta quinta-feira (29), o treinador reconheceu que os resultados desde sua chegada ficaram abaixo do esperado, mas afirmou que vê evolução no dia a dia e confiança no elenco. Ao abordar os rumores sobre os bastidores, também criticou quem divulga informações internas.

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— A situação, quando cheguei, era de não conhecer os jogadores e a estrutura. Os resultados, todo mundo já sabe quais foram. Somos conscientes de que não foram aqueles que gostaríamos. Estou vendo um grupo que cresceu muito no dia a dia, confiante e unido. O trabalho paga, eu acredito nisso. Temos que vencer, não é novidade. Na minha cabeça, entramos para ganhar — afirmou.

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— Nós estamos unidos com o torcedor e eles com nós. Todos temos o mesmo interesse. Vocês me conhecem já, eu não falo as coisas que não acredito. Mas, vou falar as coisas que acredito. E vou te dizer: esse grupo merece sair dessa situação. O que eu vejo é um grupo pronto para a batalha. Às vezes, jogamos muito bem e não vencemos, assim como foi contra o Vitória. Faz parte. Vamos para frente com confiança — disse.

Seedorf também disse que não pretende gastar energia com informações que circulam fora do controle da comissão técnica. Para ele, vazamentos são comuns no futebol e não devem tirar o foco da preparação da equipe.

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— Minha filosofia é que posso ser apenas incomodado por aquilo a que dou atenção, e não dou atenção a isso. Vazamento no futebol é uma coisa muito comum, é uma perda de tempo dar atenção a isso. É claro que incomoda alguns, mas quanto menos tempo gastarmos com isso, melhor. O grupo está fechado, estava fechado desde antes que cheguei — declarou.

Na sequência, o treinador afirmou que a comissão técnica deve se concentrar nas situações que consegue controlar, como o acesso ao vestiário e às reuniões internas.

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— Vamos focar nas coisas em que controlamos e, essa parte, não controlamos. O que controlamos? Quem entra no vestiário, quem entra nas nossas reuniões. Não estou preocupado com isso, dá para trabalhar com calma. As pessoas fofoqueiras estão muito expostas neste momento — completou.

Durante a coletiva, Seedorf também interrompeu uma pergunta direcionada a Garro e pediu que os jornalistas concentrassem as questões no jogo, em vez de insistirem em possíveis problemas de relacionamento no elenco.

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— Em duas semanas, já ouvi a sua pergunta várias vezes. Já deu, tem que respeitar as respostas. Não vamos criar polêmica, vamos perguntar do jogo. Façam perguntas sobre o jogo, não sobre o relacionamento do grupo. Não há momento ruim no grupo, posso garantir a vocês — afirmou.

O Corinthians agora concentra a preparação no confronto com o Mirassol. Questionado sobre a possibilidade de pedir a liberação de algum jogador caso ele apareça na convocação de Carlo Ancelotti, Seedorf disse que ainda não discutiu o assunto e que o foco, neste momento, está exclusivamente na partida.

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