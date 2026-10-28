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Corinthians lamenta morte de goleiro de 14 anos do São José

Miguel Meneses sofreu um acidente de carro no domingo (25)

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
28/10/2026 11:12
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São José: elenco de futebol em grupo com faixa FORÇA MIGUEL! ESTAMOS COM VOCÊ. DEUS ABENÇOE.
Corinthians prestou homenagem ao jovem goleiro Miguel Meneses (Foto: Reprodução/Instagram)

O Corinthians utilizou as redes sociais para lamentar a morte do goleiro Miguel Meneses, de 14 anos, que defendia as categorias de base do São José, do interior de São Paulo. O jovem sofreu um acidente de carro no último domingo (25) e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de São José dos Campos.

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A morte foi confirmada na noite de terça-feira (27), às 19h30. A informação foi divulgada por Renato Santiago, gestor das categorias de base do São José e vereador da cidade.

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Segundo as informações divulgadas, Miguel sofreu uma parada cardíaca e chegou a ser reanimado pela equipe médica. No entanto, após a realização do protocolo de morte encefálica, o falecimento do jovem atleta foi confirmado pelos médicos.

Na terça-feira (27), Corinthians e São José se enfrentaram pelo Campeonato Paulista Sub-17. Antes da partida, a equipe do interior paulista entrou em campo com uma faixa em homenagem ao goleiro.

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O Corinthians também prestou solidariedade por meio de suas redes sociais. Em uma publicação, o clube alvinegro lamentou a morte de Miguel Meneses.

Miguel, jovem jogador do São José EC, com uniforme preto, levanta o dedo indicador.
Miguel Meneses, goleiro das categorias de base do São José, morreu aos 14 anos (Foto: Reprodução)

Veja abaixo a nota completa do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta, com profundo pesar, o falecimento de Miguel Meneses, goleiro da equipe Sub-15 do São José Esporte Clube, ocorrido nesta terça-feira (27).

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Neste mesmo dia, Corinthians e São José estiveram frente a frente pelo Campeonato Paulista Sub-17, quando foi realizada a homenagem retratada na foto.

Miguel tinha 14 anos e fazia parte dos Meninos da Águia, representando o clube nas categorias de base.

Neste momento de profunda dor, o Corinthians manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Miguel, desejando força e conforto a todos.

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Descanse em paz, Miguel.

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