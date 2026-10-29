Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

CBF aciona Ministério Público contra presidente da Gaviões por publicação sobre árbitros

Entidade solicita proteção à arbitragem e medidas para impedir Alexandre Domenico de frequentar estádios

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 21:32
Favorite o Lance! no Google
Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel
Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel (Foto: Reprodução/redes sociais)

A CBF está protocolando, nesta quinta-feira (29), uma representação criminal e um pedido de providências no Ministério Público de São Paulo contra Alexandre Domenico, presidente da Gaviões da Fiel, torcida organizada ligada ao Corinthians. A iniciativa ocorre após uma publicação do dirigente sobre a arbitragem, na qual afirmou receber informações sobre os locais de hospedagem dos profissionais.

A entidade pede a abertura de um Procedimento Investigatório Criminal ou a requisição de um inquérito policial, além do reforço na segurança das equipes de arbitragem nos próximos jogos do Corinthians. Também solicita medidas na esfera cível e coletiva contra a torcida organizada e seus dirigentes.

continua após a publicidade

➡️Garro sobre bastidores do Corinthians: 'Tem alguém dentro que talvez queira meu mal'

Na publicação, Domenico reclamou da arbitragem e disse que estaria ficando "insustentável segurar a massa". Apesar de escrever que a mensagem não era uma ameaça, o presidente da organizada mencionou os hotéis dos árbitros e cobrou responsabilidade dentro e fora da arena.

— Recebemos muitas mensagens de até onde vocês se hospedam antes do jogo, tenham responsabilidade fora e, principalmente, dentro da nossa casa, isso não é uma ameaça, só estamos avisando que já está ficando insustentável segurar a massa!!! — escreveu.

continua após a publicidade

➡️Seedorf dispara sobre vazamentos no Corinthians: 'As pessoas fofoqueiras estão muito expostas'

CBF pede restrições e investigação sobre informações de hospedagem

Na representação, a CBF solicita que o Ministério Público peça à Justiça a proibição de Domenico acessar estádios e suas imediações em dias de jogos, além de se aproximar ou manter contato com as equipes de arbitragem.

A entidade também quer que seja investigada a origem das informações sobre a hospedagem dos profissionais. Segundo o documento, esses dados têm acesso restrito, e é necessário apurar se houve vazamento, acesso indevido ou participação de terceiros.

continua após a publicidade

O pedido de reforço na proteção abrange os jogos do Corinthians contra Mirassol, nesta sexta-feira (30), e São Paulo, em 4 de novembro. A CBF solicita articulação com a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Militar para garantir a segurança nos estádios, nos hotéis e nos trajetos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Entidade considera mensagem intimidatória

A CBF sustenta que a publicação ultrapassa os limites da crítica à arbitragem. No documento, argumenta que a referência aos locais de hospedagem, associada às advertências feitas por um dirigente de torcida organizada, tem caráter intimidatório.

continua após a publicidade

A representação aponta possíveis crimes de ameaça, incitação ao crime e incitação à violência relacionada a evento esportivo. São enquadramentos apresentados pela entidade para análise das autoridades.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Rodrigo Garro

Corinthians

Garro sobre bastidores do Corinthians: 'Tem alguém dentro que talvez queira meu mal'

Há 7 horas
Seedorf

Corinthians

Seedorf dispara sobre vazamentos no Corinthians: 'As pessoas fofoqueiras estão muito expostas'

Há 7 horas
Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Mirassol

Onde Assistir

Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e escalações

Há 8 horas
Gustavo Henrique celebra em campo sob chuva, braços erguidos, camisa branca.

Corinthians

Gustavo Henrique vira artilheiro e lidera estatísticas em meio à crise do Corinthians

Há 15 horas
Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina

Futebol Feminino

Libertadores Feminina terá final brasileira entre Corinthians e Cruzeiro; veja detalhes

Há 23 horas
Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina

Futebol Feminino

Corinthians vira sobre Santa Fe e está na final da Libertadores feminina

Há 1 dia
Mais LANCE!
Júlio César, jogador com cabeça raspada, veste casaco vinho com emblema da equipe, em campo.

Julio Cesar esclarece rumores sobre Luxemburgo e avalia Seedorf no Corinthians

Jogador de futebol em camiseta branca com detalhes pretos, correndo em campo, com o escudo do Corinthians visível.

André Ramalho nega crise interna no Corinthians: 'A gente lamenta'

Hugo Souza e Memphis em campo, Hugo de amarelo e Memphis com faixa na cabeça.

Hugo Souza revela reunião com torcedores e defende Memphis: 'Sempre será'

São José: elenco de futebol em grupo com faixa FORÇA MIGUEL! ESTAMOS COM VOCÊ. DEUS ABENÇOE.

Corinthians lamenta morte de goleiro de 14 anos do São José

Levy Dias e atleta do Corinthians durante assinatura no Centro de Excelência em Formação de Atletas

Corinthians acerta primeiro contrato profissional com joia ex-Flamengo

Clarence Seedorf em treino, casaco marrom com emblema da equipe, durante prática, com outro jogador ao fundo.

Corinthians tem dúvidas e desfalques para enfrentar o Mirassol; veja lista

Luxemburgo conquistou dois títulos pelo Timão (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)

Luxemburgo é sincero sobre volta ao Corinthians: 'Quero deixar claro'

Copa Libertadores feminina 2026 - Corinthians x Independiente Santa Fe

Corinthians x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

Gui Negão e Seedorf, um com colete branco, o outro com jaqueta marrom com emblema, em campo.

Treino do Corinthians tem conversa entre Seedorf e Garro, Charles agitado e gols de Gui Negão

Grupo de jogadores de futebol treinando sprints entre postes de treino no campo.

Meia-atacante do Corinthians sofre fraturas nas costelas e vira desfalque

Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãs

Clarence Seedorf, técnico holandês, em casaco preto com detalhes laranja do Corinthians.

Rebaixamento: Corinthians vê risco de queda subir para 66%; entenda

Timão está na 18° colocação do Brasileirão (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Jornalista compara Corinthians a Ceará e aponta rebaixamento