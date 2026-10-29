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Gustavo Henrique vira artilheiro e lidera estatísticas em meio à crise do Corinthians

Defensor soma nove gols, três assistências e se destaca pelo desempenho ofensivo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
29/10/2026 07:00
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Gustavo Henrique celebra em campo sob chuva, braços erguidos, camisa branca.
Gustavo Henrique divide a artilharia do Corinthians em 2026 com Yuri Alberto (Foto: Andre Pera/Pera Photo Press/Folhapress)

Em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Corinthians encontra em Gustavo Henrique um dos principais destaques individuais da temporada. O zagueiro assumiu protagonismo em 2026 e se tornou uma peça importante tanto defensivamente quanto no ataque. Além de dividir a artilharia da equipe com Yuri Alberto, o defensor lidera cinco estatísticas do elenco alvinegro.

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Aos 33 anos, Gustavo Henrique soma 48 partidas disputadas na temporada, todas como titular, com nove gols e três assistências. Os números colocam o defensor na terceira posição entre os jogadores com mais participações diretas em gols pelo Corinthians, com 12.

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Na artilharia, o zagueiro aparece empatado com Yuri Alberto, ambos com nove gols, enquanto André Luiz ocupa a terceira colocação, com seis. Já no ranking de assistências, Gustavo Henrique soma três passes para gol, atrás de Rodrigo Garro, com 12, e de Yuri Alberto e Matheuzinho, ambos com quatro.

O protagonismo, porém, não se limita ao setor ofensivo. Segundo dados do Sofascore, Gustavo Henrique lidera o Corinthians em passes certos (2.297), duelos aéreos vencidos (126), ações defensivas (373), cortes (257) e chutes bloqueados (32). O defensor também possui a segunda maior nota média do elenco na plataforma, com 7,14.

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Gustavo Henrique se destaca pela regularidade no Corinthians

Além dos números acumulados, as médias por partida ajudam a dimensionar a importância do zagueiro. Gustavo Henrique registra 7,8 contribuições defensivas por jogo, incluindo 5,3 cortes, 0,9 desarmes e 0,9 interceptações. O jogador também apresenta 64% de eficiência nos duelos disputados, índice que sobe para 72% nas disputas aéreas.

Na construção das jogadas, o defensor mantém 91% de aproveitamento nos passes e 68% nos lançamentos longos. Outro dado que chama atenção é a média de apenas 0,8 falta cometida por partida, além de 0,2 cartão amarelo por jogo.

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O desempenho individual ganha ainda mais relevância diante do momento vivido pelo Corinthians. A equipe comandada por Clarence Seedorf enfrenta dificuldades no Campeonato Brasileiro e chega à reta final da competição pressionada pela possibilidade de rebaixamento à Série B.

Jogador do Corinthians em ação durante partida, com bola no ar e goleiro adversário ao fundo.
Zagueiro Gustavo Henrique lidera cinco estatísticas do Corinthians na temporada e soma 48 partidas disputadas (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

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O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

O próximo compromisso será diante do Mirassol, na sexta-feira (30), em casa. A equipe do interior de São Paulo também está na luta contra o rebaixamento, ocupando a 15º colocação com 37 pontos.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  1. 30/10, 20h: Corinthians x Mirassol
  2. 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians
  3. 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
  4. 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
  5. 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
  6. 02/12, 15h: Remo x Corinthians
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