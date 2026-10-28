O Corinthians acertou o primeiro contrato profissional do zagueiro Levy Dias, de 18 anos, uma das promessas das categorias de base do clube. O defensor assinou o novo vínculo na última terça-feira (27), com validade até 2029. A medida faz parte do planejamento da diretoria alvinegra para assegurar a permanência de jovens atletas.

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Segundo informações divulgadas inicialmente pela TMC e confirmadas pelo Lance!, o contrato prevê multa rescisória de R$ 22 milhões para transferências dentro do futebol brasileiro. Para clubes do exterior, o valor estabelecido é de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 297 milhões).

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Levy Dias chegou ao Corinthians nesta temporada, após passagem pelas categorias de base do Flamengo. O jogador optou por não renovar seu vínculo com o clube carioca e acertou sua transferência para o Parque São Jorge.

Durante sua passagem pelo Flamengo, o zagueiro conquistou a Copa Rio Sub-17 em 2024 e 2025, além do Campeonato Carioca Sub-17 de 2025.

— Dia de festa! Dia de comemorar mais um objetivo conquistado em nosso plano de carreira! Assinatura do contrato profissional do nosso atleta Levy Dias com o Corinthians. Vínculo de três anos com o clube paulista! Parabéns, Levy! Vamos por mais! — disse a agência que cuida da carreira do jogador.

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Zagueiro chegou ao Corinthians nesta temporada e integra o elenco Sub-20 (Foto: Reprodução/Instagram)

Zagueiro ganha espaço na base do Corinthians

Atualmente, Levy Dias integra o elenco Sub-20 do Corinthians, comandado pelo técnico William Batista. O defensor vem recebendo oportunidades na categoria, alternando entre a equipe titular e o banco de reservas.

Na temporada de 2026, o zagueiro disputou 31 partidas, marcou dois gols e recebeu três cartões amarelos. O desempenho tem contribuído para sua sequência na equipe alvinegra.

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Além das atuações pelo Sub-20, Levy também participou pontualmente de treinamentos com o elenco profissional no CT Dr. Joaquim Grava.