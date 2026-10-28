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André Ramalho nega crise interna no Corinthians: 'A gente lamenta'

Zagueiro reforça união do elenco e comenta sequência de dez partidas sem vitória

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
28/10/2026 18:22
Atualizado há 1 hora
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Jogador de futebol em camiseta branca com detalhes pretos, correndo em campo, com o escudo do Corinthians visível.
Zagueiro André Ramalho durante partida do Corinthians (Foto: Abraão Soares/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

O zagueiro André Ramalho negou a existência de problemas internos no Corinthians e reforçou a união do elenco em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o defensor revelou que os jogadores tiveram conversas com o presidente Osmar Stabile e com torcedores para tentar encontrar soluções para o momento delicado da equipe.

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Segundo André Ramalho, o elenco acredita que Osmar Stabile está fazendo o melhor pelo clube, apesar de reconhecer que algumas situações não são ideais. O zagueiro revelou que os jogadores tiveram uma conversa franca com o dirigente, na qual apresentaram suas opiniões e ouviram o posicionamento do presidente.

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— A gente acredita que ele está fazendo o melhor dele para a gente. Há situações que não são as ideias. Lavamos roupa suja com ele, ele sabe o nosso pensamento, nós queremos a blindagem. Ele passou o ponto de vista dele para a gente. Neste momento, estamos extremamente concentrados naquilo que podemos mudar, que é a nossa situação. Estamos focados única e exclusivamente nisso, independente de qualquer problema físico. Só uma coisa importa neste momento: o nosso clube. Tivemos uma conversa com a torcida, mostramos que estamos unidos. Mais uma vez, quero deixar claro, que estamos unidos. A torcida está com a gente, estamos trabalhando muito — afirmou.

O defensor também rebateu informações sobre possíveis desentendimentos no vestiário. André Ramalho lamentou a circulação de notícias sobre conflitos entre os jogadores e garantiu que o grupo permanece unido.

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— Sobre o ambiente, é um dos maiores motivos de estarmos aqui. Queremos deixar tudo muito claro, o grupo está fechado. Não há problema, confusão. A gente lamenta que, constantemente, há notícias sobre eventuais problemas. A gente tenta se blindar, mas vemos isso. Queremos deixar claro que estamos blindados e unidos. Recentemente, nos fechamos no campo para conversar. É bom deixar isso claro, há notícias infundadas — declarou.

Clarence Seedorf treinando ao ar livre, vestindo jaqueta marrom e boné.
Seedorf, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Além das questões internas, André Ramalho analisou a sequência de dez partidas sem vitória do Corinthians. O zagueiro comparou o momento atual com a recuperação da equipe no fim de 2024, quando o clube conquistou nove triunfos consecutivos, e destacou a importância da confiança para mudar o cenário.

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— O futebol tem momentos que a gente entra numa onda positiva ou negativa. No final de 2024 tivemos uma onda positiva com nove vitórias seguidas. O futebol está extremamente ligado à confiança, momento e entrosamento. Isso vale também para os momentos ruins, é uma sequência de dez jogos sem vitória. Tocamos no assunto, falamos em explorar a força da torcida para buscar a vitória. Acaba que ainda não aconteceu, a gente também se pergunta o que está acontecendo para que as vitórias venham. É um momento onde foi se criando jogo após jogo, as vitórias não vêm, a gente está pontuando isso internamente — disse o zagueiro.

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

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O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

O próximo compromisso será diante do Mirassol, na sexta-feira (30), em casa. A equipe do interior de São Paulo também está na luta contra o rebaixamento, ocupando a 15º colocação com 37 pontos.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  1. 30/10, 20h: Corinthians x Mirassol
  2. 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians
  3. 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
  4. 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
  5. 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
  6. 02/12, 15h: Remo x Corinthians
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