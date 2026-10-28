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Hugo Souza revela reunião com torcedores e defende Memphis: 'Sempre será'

Goleiro destaca apoio da torcida e confiança no neerlandês

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
28/10/2026 18:05
Atualizado há 1 minutos
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Hugo Souza e Memphis em campo, Hugo de amarelo e Memphis com faixa na cabeça.
Hugo Souza destacou a importância da torcida e defendeu Memphis Depay (Foto: Divulgação/Agência Paulistão)

O goleiro Hugo Souza revelou que o elenco do Corinthians participou de reuniões com torcedores em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O jogador destacou a importância do apoio das arquibancadas para superar o momento delicado e também saiu em defesa de Memphis Depay.

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Segundo Hugo, os encontros serviram para aproximar jogadores e torcedores e reforçar a responsabilidade do elenco diante da situação vivida pelo clube. O goleiro afirmou que a união será fundamental para a recuperação da equipe na reta final da temporada.

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— Tivemos reuniões com os torcedores, eles trouxeram a certeza de que estão ao nosso lado. Sem eles, não conseguiríamos sair dessa situação. Acho que eles deixaram muito claro para a gente o tamanho do amor e do sentimento que têm pelo Corinthians, estamos cientes disso e é junto com eles que vamos sair dessa situação — afirmou Hugo Souza.

O camisa 1 também comentou a importância de Memphis Depay para o Corinthians. Em meio às dificuldades enfrentadas pela equipe, Hugo descartou que o camisa 10 represente qualquer problema para o elenco e ressaltou a qualidade técnica do companheiro.

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— Sempre será uma solução para nós. Temos muita confiança no trabalho dele, será muito importante para nós, como já foi outras vezes. Um jogador da qualidade e do nível dele sabemos tudo o que pode entregar para nós. Nunca será um problema dentro do elenco — declarou.

Goleiro em uniforme cinza, braços abertos diante do gol durante partida noturna.
Corinthians precisa reagir nas últimas seis rodadas do Brasileirão para escapar da Série B (Foto: Divulgação/Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro de 2026. Em 32 partidas disputadas, a equipe acumula oito vitórias, nove empates e 15 derrotas, com aproveitamento de apenas 34,4% dos pontos. Ao longo da competição, o time marcou 34 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, equivalente a 1,3 por confronto.

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O desempenho recente é ainda mais preocupante. Nos últimos 10 compromissos pelo Brasileirão, o Corinthians não conquistou nenhuma vitória, acumulando um empate e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 3,3%. Nesse período, a equipe marcou 10 gols, média de um por partida, e sofreu 22, equivalente a 2,2 por jogo.

O próximo compromisso será diante do Mirassol, na sexta-feira (30), em casa. A equipe do interior de São Paulo também está na luta contra o rebaixamento, ocupando a 15º colocação com 37 pontos.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  1. 30/10, 20h: Corinthians x Mirassol
  2. 04/11, 21h30: São Paulo x Corinthians
  3. 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
  4. 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
  5. 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
  6. 02/12, 15h: Remo x Corinthians
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