Julio Cesar esclarece rumores sobre Luxemburgo e avalia Seedorf no Corinthians

O gerente de futebol do Corinthians, Julio Cesar, comentou as especulações envolvendo uma possível contratação de Vanderlei Luxemburgo e avaliou os primeiros dias de trabalho de Clarence Seedorf no comando da equipe.

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Segundo Julio Cesar, a possibilidade de chegada de Luxemburgo foi conhecida por meio da imprensa. Diante das informações, o gerente entrou em contato com o presidente, que negou qualquer movimentação nesse sentido.

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— Tem um respeito enorme no futebol, tem o meu respeito. É um treinador vitorioso. Vi pela imprensa, liguei para o presidente, que prontamente negou. O assunto foi encerrado ali. Deixo aqui meu respeito pelo Luxemburgo, é um vencedor, mas o assunto foi encerrado pelo presidente. Acredito que nossa solução para sair dessa situação está aqui dentro do CT — afirmou.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Julio Cesar avalia trabalho de Seedorf

O dirigente também fez uma avaliação positiva dos primeiros dias de Clarence Seedorf à frente do Corinthians. Julio Cesar destacou a metodologia de trabalho do neerlandês, a comunicação com os jogadores e a integração entre os diferentes departamentos do clube.

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— Dispensa apresentações porque é uma lenda do futebol, como treinador surpreendeu de forma positiva. É muito claro, direto e didático. Chegou conhecendo o elenco, buscou informação com quem já está aqui. Os treinos são direcionados e pensados com a comissão — declarou.

— Ouve todos, é um trabalho que entendo ser o correto com todos os departamentos incluídos. Ele surpreendeu de forma positiva, tem muito conteúdo, muito entendimento de futebol. Tem sido dias de muito trabalho, entrega, coisa positiva e dos jogadores conseguindo performar em campo. Os resultados, óbvio, ainda não vieram. O time tem feito coisas positivas, a gente espera que os resultados venham porque é o que mais precisamos neste momento — completou.

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O Corinthians vive um momento delicado na reta final do Campeonato Brasileiro, com dez partidas consecutivas sem vitória. A equipe busca uma reação para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto Seedorf tenta conquistar seu primeiro resultado positivo no comando alvinegro.