Com mudança no ataque, Corinthians está escalado para enfrentar o Grêmio

O Corinthians está escalado para o confronto diante do Grêmio, que acontece logo mais, às 17h30, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O atacante Jesse Lingard foi autorizado pela diretoria de futebol e pelo técnico Fernando Diniz a viajar para a Inglaterra na quinta-feira (28) para resolver assuntos familiares. O jogador foi liberado da partida diante do Grêmio.

Lingard se junta a Memphis Depay, que também não enfrenta o Grêmio. O camisa 10 irá se apresentar à seleção da Holanda para o início da preparação visando a Copa do Mundo.

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O técnico Fernando Diniz também não conta com o zagueiro João Pedro Tchoca, que está em recuperação após cirurgia para correção de hérnia inguinal; Memphis Depay, que continua em fase de transição física; e Vitinho, com dores no quadril.

O meia-atacante Kayke, que sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também estão fora e devem demorar para retornar aos jogos.

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O Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

Escalação do Grêmio: Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Viery, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Arthur, Leo Pérez e Gabriel Mec; Braithwaite, Carlos Vinicius e Tetê.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Grêmio x Corinthians na história

Corinthians e Grêmio protagonizam um dos confrontos mais tradicionais do futebol brasileiro. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 97 vezes em competições oficiais, com ligeira vantagem para o clube gaúcho, que soma 35 vitórias. O Corinthians venceu 32 partidas, enquanto outros 30 duelos terminaram empatados.

Quando atua como mandante, o Corinthians leva vantagem no retrospecto. Em 48 jogos disputados em seus domínios, o time alvinegro conquistou 19 vitórias, contra 11 do Grêmio, além de 18 empates. Já em Porto Alegre, o cenário é favorável aos gremistas: em 49 confrontos, foram 24 triunfos do Grêmio, 13 vitórias corintianas e 12 igualdades no placar.

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