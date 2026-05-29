Ex-Corinthians, Palmeiras e Flamengo, Vagner Love fecha com a ESPN

A ESPN segue fortalecendo seu elenco de talentos com grandes nomes do futebol brasileiro. Ex-atacante com passagens marcantes por Corinthians, Palmeiras e Flamengo, Vagner Love é o novo integrante da equipe da marca e fará sua estreia durante a cobertura da Copa do Mundo, participando de edições especiais do Resenha da Rodada gravado diretamente de Miami, em parceria com a Rede Ronaldo.

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➡️ Ex-Corinthians, Palmeiras e Flamengo, Wagner Love fecha com a ESPN

Ídolo de diferentes gerações de torcedores, Vagner Love chega para contribuir com análises, histórias de bastidores e a experiência acumulada ao longo de uma carreira vitoriosa no futebol brasileiro e internacional.

— Estou muito feliz! Quando o convite veio oficialmente, eu não pensei duas vezes, eu tive que aceitar. Quando estive na ESPN, o André Plihal me deu muito moral, me apresentou ao estúdio, como funciona a dinâmica dos programas. Então eu fiquei muito contente e agora eu faço parte desse time do Resenha, junto com uma rapaziada maravilhosa que eu sou fã demais — afirmou Vagner Love.

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Zinho renova contrato com a ESPN

Além da chegada do ex-atacante, a ESPN renovou o acordo com outro grande ídolo do futebol nacional. Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, Zinho seguirá participando da programação da emissora e das transmissões dos principais eventos esportivos exibidos pela marca no Brasil.

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A renovação de Zinho faz parte de um movimento mais amplo de continuidade de talentos que são referência para o público. Também tiveram seus vínculos renovados a apresentadora Marcela Rafael e o narrador Vinícius Moura, que seguem integrando a equipe da ESPN.

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