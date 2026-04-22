O volante Allan, do Corinthians, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na sexta-feira (24) pela expulsão por gesto obsceno na partida entre Corinthians e Fluminense, válida pela nona rodada do Brasileirão, e pode pegar até seis partidas de suspensão.

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O meio-campista, que fez um gesto obsceno em direção ao atacante rival Lucho Acosta e que gerou o vermelho, foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição a "qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras" do CBJD.

A expulsão aconteceu no dia 1° de abril, na derrota por 3 a 1 para o time carioca, no Maracanã. Ele cumpriu suspensão automática no jogo seguinte, contra o Internacional, mas o artigo prevê pena de um a seis jogos de gancho.

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Segundo a publicação da CBF após a partida, a expulsão cumpre a Regra 12 que trata de medidas disciplinares. Allan descumpre um dos itens que determina "usar linguagem ou realizar ação ofensiva, insultante ou abusiva" como infração grave para cartão vermelho direto.

O volante André foi expulso pelo mesmo motivo no clássico contra o Palmeiras, no último dia 12. Em julgamento no STJD, que aconteceu rapidamente, o jogador recebeu de uma partida de suspensão, já cumprida contra o Vitória.

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Allan se desculpa com a torcida do Corinthians

Após a expulsão na partida, Allan publicou texto em seu perfil no Instagram assumindo o erro. O volante se desculpou com companheiros de equipe, comissão técnica, clube e torcedores. Em parte do seu texto, o jogador cita que ficou mexido durante o jogo, mas não justifica o ato.

- Dentro de campo, muitas vezes o jogo mexe com a cabeça, com a emoção, com o calor do momento. Mas nada disso justifica a minha atitude. Eu assumo o meu erro e peço desculpas aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, ao clube, aos torcedores e também aos adversários. Sou profissional, sei da responsabilidade que tenho e sei que atitudes falam mais do que palavras - escreveu Allan em suas redes sociais.

(Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

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