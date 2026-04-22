O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para esta sexta-feira (24), a partir das 10h (de Brasília), o julgamento do recurso apresentado pelo Corinthians contra as punições aplicadas ao clube e a seus jogadores em razão das polêmicas no clássico contra o Palmeiras, no dia 12 de abril, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão.

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O julgamento do recurso acontecerá na sede da OAB, em Brasília, de forma híbrida, com transmissão ao vivo pelo site oficial do STJD. O Corinthians foi penalizado por cinco diferentes ações e foi condenado a pagar multa total de R$ 112 mil, além de perder um mando de campo.

O clube vive a expectativa de conseguir a liberação para enfrentar o Vasco, no próximo domingo (26), pela 13ª rodada do Nacional, com a presença da torcida em sua casa.

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A diretoria alvinegra alega que o clube teria um prazo de dez dias para a homologação de decisões nestes tipos de punições. Como o duelo contra o Vasco está dentro do período, o Corinthians entende que a tendência é não precisar interromper a venda de ingressos e proibir a entrada da torcida nesta partida.

Caso tudo funcione como planejado, a punição seria cumprida apenas no dia 10 de maio, quando o Corinthians vai enfrentar o São Paulo. No entanto, o departamento jurídico trabalha para tentar reverter a situação.

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Punições do Corinthians

Atraso de dois minutos do time na volta do intervalo (R$ 2 mil); Drone carregando um porco de pelúcia e a paralisação pela linha da pipa (R$ 10 mil); Confusão após o apito final (R$ 20 mil); Ofensa racial ao goleiro Carlos Miguel (R$ 80 mil).

Corinthians entrega à polícia imagens da confusão

No último dia 16, o Corinthians entregou à polícia imagens do circuito de câmeras internas da Neo Química Arena que mostram a confusão em que atletas e funcionários do time da casa e do Palmeiras se envolveram no último domingo, após o empate sem gols entre os rivais, pelo Brasileirão. Relembre o caso.

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