O zagueiro André Ramalho respondeu ao Palmeiras após provocações do clube alviverde ao Corinthians, após o título do Campeonato Paulista. As declarações foram feitas durante a festa da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Pelas redes sociais, o Timão publicou mensagens em tom de ironia, principalmente sobre o lance que marcou o clássico ainda na fase de grupos da competição, quando Andreas Pereira "cavou" a marca do pênalti que Memphis Depay cobrou e mandou para fora. Nas imagens, o Palmeiras colocou sons de samba.

Outra provocação ocorreu em relação a Jesse Lingard, do Corinthians. Em uma publicação anunciando a contratação, o clube postou a comemoração do atleta e o gesto que o inglês faz com as mãos, com a legenda "uma nova pista". Na mesma rede, o Palmeiras respondeu com o mesmo gesto, a taça ao fundo e a frase "uma nova conquista".

— Faz parte do jogo. É sinal que estão olhando para a gente, vendo as coisas que estamos fazendo. Talvez eles queiram ser um pouco da gente. De qualquer forma, a provocação faz parte do futebol. A gente sabe lidar com isso — disse André Ramalho.

— Uma hora você é provocado, outra hora você provoca. Isso faz parte do futebol, faz o futebol ser gostoso para todo mundo. Essas provocações existem entre os torcedores, de uma forma sadia. Faz parte do futebol. Está tudo certo — apontou.

André Ramalho, zagueiro do Corinthians (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

Corinthians x Palmeiras

No ano passado, o Corinthians se saiu melhor nos clássicos. Pelo Campeonato Paulista, conquistou o título contra o maior rival: venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no Allianz Parque, e empatou o confronto de volta por 0 a 0, ficando com a taça.

Pela Copa do Brasil, nas oitavas de final, venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena, e o jogo de volta, no Allianz Parque, por 2 a 0.

— Ano passado ficou clara a nossa soberania nos duelos contra eles. A gente quer repetir esse ano, que a gente possa continuar tendo bons resultados nos confrontos contra eles. A gente sabe da importância desses jogos para nós e para a torcida. O Corinthians precisa estar sempre bem representado em campo — finalizou.

