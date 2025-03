Yuri Alberto marca, Corinthians vence Palmeiras e sai na frente na busca pelo título do Paulistão

No primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, melhor para o Corinthians, que venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, na noite deste domingo (16), no Allianz Parque, e agora joga por um empate em casa para ficar com a taça. Os mais de 40 mil palmeirenses presentes no estádio empurraram o time do início ao fim e viram o Verdão ter as melhores chances, mas não concluir com efetividade.

Provocação antes do Dérbi

Antes de a bola rolar no Allianz Parque, durante o aquecimento das equipes, a torcida palmeirense não poupou o rival. Cantos com frases como "acesso negado" e "eliminado" faziam alusão à eliminação do Timão na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, na semana passada.

Como foi o jogo?

A torcida do Palmeiras encheu o Allianz Parque e empurrou o time do início ao fim. O primeiro tempo começou pegado, com bolas disputadas e chances melhores para o time da casa. Aos nove minutos, Facundo Torres finalizou com perigo nas mãos de Hugo Souza.

O time de Abel Ferreira seguia pressionando o rival e forçando as subidas ao ataque. E não demorou para Estêvão ter uma grande chance ao invadir a área, mas o jovem parou no goleiro corintiano, que deu rebote. Raphael Veiga finalizou e parou em Matheuzinho.

Na metade da primeira etapa, o Corinthians tentou equilibrar e prender mais a bola, mas não conseguia fazer Weverton trabalhar. O Verdão, por sua vez, tentava encurralar o Timão na tentativa de tirar o marcador do zero, o que quase aconteceu nos minutos finais, quando Vitor Roque apareceu em boa posição para cabecear, mas mandou para fora.

Na etapa final, o Verdão continuava com maior posse de bola, mas já diria o ditado: "quem não faz, leva". E foi isso que aconteceu. Aos 12 minutos, Félix lançou Carrillo, que abriu com Memphis pela esquerda. O holandês venceu Ríos e Mayke na disputa da bola e fez o passe para Yuri Alberto, que mandou rasteiro no canto de Weverton.

Os donos da casa tentaram não sentir o gol e, poucos minutos depois, tiveram a chance de empatar com Vitor Roque. O camisa 9 recebeu passe rasteiro de Mayke e arrematou com muito perigo. Aos 21', Micael subiu mais alto e cabeceou forte, mandando a bola por cima do gol.

Na sequência, mais duas grandes chances do Palmeiras e nada de bola na rede. A primeira, com chute de Estêvão e, a segunda, com cabeceio de Murilo. Até o apito final, o time de Abel Ferreira ainda assustou com Piquerez, mas a derrota alviverde estava decretada.

Piquerez e Carrillo disputam bola no primeiro jogo da decisão paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí?

As equipes agora têm um tempo para descansar na Data Fifa e só voltam a se enfrentar no próximo dia 27, às 21h35 (de Brasília) pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 1 CORINTHIANS

Primeiro jogo - Final do Campeonato Paulista

📆 Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo

🥅 Gol: Yuri Alberto (12'/2ºT/COR) (0x1)

🟨 Cartões amarelos: Emi Martínez e Abel Ferreira (PAL); Angileri (COR)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Anibal Moreno), Richard Ríos (Flaco López) e Raphael Veiga; Facundo Torres (Felipe Anderson), Estêvão e Vitor Roque.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Diáz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele (Breno Bidon), José Martinez (Ryan), Carrillo (Alex Santana) e Romero (Talles Magno); Memphis e Yuri Alberto (Charles).