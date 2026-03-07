Reforço do Corinthians, Lingard visita museu do clube e rasga elogios: 'É muita história'
Inglês de 33 anos conheceu um pouco da história do clube após ser anunciado como sétimo reforço desta temporada
Novo reforço do Corinthians, o sétimo desta temporada de 2026, o inglês Jesse Lingard, de 33 anos, conheceu neste sábado (7) o Memorial das Conquistas do clube, localizado no Parque São Jorge.
Anunciado nesta semana, o jogador fez fotos e visitou o local para conhecer um pouco da história alvinegra, acompanhado pelo historiador Fernando Wanner. O clube publicou vídeos e fotos do jogador durante o passeio pelo local.
- É muita história, você não tem noção disso. São muitos troféus, e eles são tão grandes também - disse Lingard durante a visita.
Lingard assinou contrato com o Timão até o fim de 2026, com uma cláusula de renovação automática até o fim de 2027, caso alcance metas estabelecidas pelo clube.
Carreira de Lingard
Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace. No clube, atuou ao lado do atacante neerlandês Memphis Depay.
Jesse também disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia, e marcou um gol na campanha que terminou com o quarto lugar da Inglaterra.
Em 2021, foi emprestado ao West Ham e, no ano seguinte, transferiu-se para o Nottingham Forest após o fim do contrato com o United. A primeira experiência fora da Europa foi no FC Seoul, da Coreia do Sul, último clube do atacante antes de chegar ao Timão.
