António Oliveira é um nome comum na dança das cadeiras dos técnicos do futebol brasileiro nesta década de 2020. Com carreira construída à beira do gramado dedicada ao País do Futebol, seu maior desafio foi dirigir o Corinthians em 2024, onde permaneceu de fevereiro a julho daquele ano. Em entrevista ao jornal português "A Bola", ele relembrou sua passagem pelo Timão e citou o momento político conturbado pelo qual a entidade passava.

António Oliveira foi anunciado pelo Corinthians no dia 9 de fevereiro de 2024, com contrato firmado até o fim da temporada. No dia seguinte (10), foi apresentado oficialmente no CT Joaquim Grava. A estreia ocorreu em 11 de fevereiro, na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

Ele disse que, com o passar dos meses, foi começando a entender a realidade interna que o clube atravessava, na então gestão do presidente Augusto Melo. O português afirmou que não teve tempo para uma janela de transferências positiva no clube, visto que houve saídas importantes de jogadores e não houve reposição imediata. Segundo ele, apenas após sua demissão as contratações foram feitas pela diretoria.

— Faltou tempo. Principalmente porque não tive acesso a nenhuma janela de transferências enquanto treinador do Corinthians. Apanhei a equipa na zona de despromoção do estadual e quase nos classificamos para as finais. Quando saí, estávamos vivos em todas as provas. Só que, no início do Brasileirão, com saídas importantes e sem reposição, a equipa ficou fragilizada. [...] Dois ou três dias após a minha saída, a janela abriu e vieram dez reforços — disse Oliveira, ao "A Bola".

— Sempre fui transparente sobre as necessidades do plantel para competir ao nível que o clube exige. Alinhamos tudo o que era possível alinhar e nunca deixei de assumir a minha parte. Fui um dos baluartes que protegeu o grupo num momento político desafiante, talvez o mais difícil da história do Corinthians — completou o treinador.

António Oliveira observa partida entre Palmeiras e Corinthians, válida pela 13ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque (Foto: Guilherme Veiga/Gazeta Press)

Em 2 de julho, após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão, António foi demitido pelo clube. Ao todo, foram 29 partidas no comando do Alvinegro, com 12 vitórias, nove empates e oito derrotas. O mister deixou a equipe na 19ª posição da liga nacional. O Corinthians terminou o campeonato em sétimo lugar, já sob o comando do argentino Ramón Díaz.

Athletico-PR, Cuiabá e mais 🧢

Após carreira como zagueiro por 10 anos no futebol português, ele seguiu como treinador no futebol brasileiro, iniciando no Athletico-PR em 2020. De lá para cá, passou por Benfica B, Coritiba (2022 a 2023), Cuiabá — sua melhor passagem, entre 2022 e 2023 —, Corinthians (2024), Sport e Remo em 2025. Atualmente, está sem clube desde setembro do ano passado.

