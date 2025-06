O elenco do Corinthians entra de férias nesta quinta-feira (13), um dia após empatar por 1 a 1 contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O calendário nacional será paralisado para a disputa do Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos EUA, entre junho e julho.

Apenas Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense vão representar o Brasil na competição intercontinental. Com isso, os jogadores do Timão terão 15 dias de folga. A determinação foi previamente combinada com a diretoria, pois os atletas se reapresentaram mais cedo que o usual, no dia 7 de janeiro, para o início do Paulistão. Entretanto, o calendário do Corinthians segue a todo vapor. Confira:

Breno Bidon marcou o gol que deu o empate em 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Agenda do Corinthians

13/06 - Folga ao geral ao elenco do futebol profissional 27/06 - Retomada das férias no CT Joaquim Grava

Agenda da Base

14/06 - Terceiro Milênio SAF x Corinthians - 11h (de Brasília) - Paulista Sub-17

17/06 - Corinthians x Red Bull Bragantino - 15h (de Brasília) - Brasileirão Sub-20

Agenda do Feminino

15/06 - Internacional x Corinthians - 18h (de Brasília) - Brasileirão Feminino

18/06 - Corinthians x Cruzeiro - 15 (de Brasília) - Brasileirão Feminino

Agenda do Futsal

16/06 - Corinthians x São Lourenço - 20h30 (de Brasília) - LNF

