Dorival Júnior exalta evolução do Corinthians após semana livre

O Corinthians arrancou um empate por 1 a 1 contra o Grêmio na noite desta quinta-feira (12), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Braithwaite marcou o gol dos gaúchos, enquanto Breno Bidon igualou o placar para o Timão.

Foi a última partida do clube alvinegro antes da paralisação do calendário nacional para a disputa do Mundial. Também foi o primeiro jogo em que Dorival Júnior teve uma semana livre para treinar desde que chegou ao clube, em abril, por conta da Data Fifa. O treinador valorizou o empate, mesmo com os desfalques de seis jogadores: Memphis, Yuri Alberto, Gustavo Henrique, Carrillo, Martínez e Raniele.

— Acho que foi um resultado importante sim. Foi a primeira semana depois de 40 dias no clube em que podemos fazer um trabalho mais contínuo, mesmo com a falta de muitos nomes. Tivemos um número considerável de jogadores que não puderam jogar. Já tínhamos feito um planejamento com aqueles que jogaram a Data Fifa, principalmente com aqueles com minutagem no segundo jogo por suas seleções — disse o treinador em entrevista coletiva.

Treinador do Corinthians falou sobre desempenho da equipe (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Melhora da equipe

Dorival Júnior teve que quebrar a cabeça para montar um time com tantos desfalques. No ataque, escalou Héctor Hernández e Talles Magno nos lugares de Memphis e Yuri Alberto. O treinador afirma que espera ter mais segurança para repetir escalações após o Mundial

— Fico satisfeito por ver o desenvolvimento da equipe, espero que voltemos com todos em condições. Ainda não tive essa oportunidade no Corinthians, sempre com um ou dois afastados. Agora, se Deus quiser, vamos melhorar nossa condição — disse o treinador.

Pausa para o Mundial

O Timão volta a entrar em campo no dia 12 de julho, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O calendário nacional será paralisado para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA.

Neste mês sem partidas, o elenco do Corinthians terá 15 dias de folga, e treinará nas próximas duas semanas visando o Brasileirão.