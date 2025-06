Corinthians e Grêmio empataram por 1 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados pelo dinamarquês Braitwaite, para o Tricolor, e Breno Bidon, para o Alvinegro. Veja os melhores momentos no vídeo abaixo.

Como resultado, o Corinthians ocupa a décima colocação no Brasileiro, com 16 pontos. O Grêmio, com a mesma pontuação, vem logo abaixo, na 11ª posição. O Tricolor perde nos critérios de desempate.

Agora, Grêmio e Corinthians ficarão um longo período sem jogar por conta da Copa do Mundo de Clubes. O Imortal voltará a campo no dia 8 de julho, às 19h30min, contra o São José, na disputa da Recopa Gaúcha, na Arena do Grêmio.

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso tricolor será diante do Cruzeiro, no dia 12 ou 13 de julho, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG. No mesmo final de semana, o Corinthians receberá o RB Bragantino, na Neo Química Arena, em São Paulo.

