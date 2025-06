No último jogo antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, Grêmio e Corinthians empataram em 1 a 1, na noite desta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileira. Em sua entrevista coletiva após a partida, Mano Menezes, técnico gremista, enalteceu o nível do confronto.

— Acho que foi um bom jogo de futebol, e a gente já consegue fazer dois bons jogos porque conseguimos treinar um pouco, o que é fundamental para qualquer equipe. Isso vai dando uma condição de ritmo de jogo, de disputa de competição melhor, e faz com que a equipe consiga criar algumas jogadas de qualidade — destacou.

Mano enaltece jogadores do Corinthians e organização do time de Dorival Jr.

Identificado com o Corinthians, onde conquistou três títulos e teve três passagens como treinador — a última delas, findada no início do ano passado — Mano elogiou o adversário do Grêmio. Mesmo que o Timão tenha vindo a Porto Alegre muito desfalcado.

— Achei a equipe do Corinthians muito bem disposta em campo, com uma ideia muito clara do que queria fazer. Executou bem. Mérito do Dorival, que está refazendo, reconstruindo aquilo que ele acredita que seja o ideal. Conheço cada um desses jogadores, em sua grande maioria. Garro está de volta, excelente meia, que cria muita dificuldade para a gente. Bidon, meninos que subiram comigo, extraordinários jogadores, e a gente enfrentou esse time — salientou.

Autores dos gols do jogo, Breno Bidon e Braithwaite disputam bola no empate entre Grêmio e Corinthians. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Mano ainda disse que, se tivesse Memphis Depay, o qual também adjetivou como 'extraordinário jogador', talvez o Corinthians não fosse tão competitivo, por característica. Apesar das dificuldades, o treinador do Grêmio ficou com o sentimento de que o Tricolor Gaúcho poderia ter saído com a vitória, por conta da tentativa de pressão na reta final do jogo.