Dorival supera ‘fantasma’ com empate do Corinthians e ganha fôlego para pausa

Dorival Júnior saiu de Porto Alegre sem os três pontos após o empate por 1 a 1 entre Corinthians e Grêmio, na gelada noite de quinta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro, mas entra na pausa do calendário nacional com a sensação de que obteve uma evolução e conseguiu superar um "fantasma" que o persegue desde sua saída da Seleção.

Fim do trauma?

Foi a primeira vez que Dorival Júnior teve um período maior que dois dias de preparação para uma partida desde que chegou ao Corinthians, em abril. Com o calendário cheio, as principais demandas do clube eram recuperação física dos atletas, e o aprimoramento tático vinha por vídeos e instruções verbais.

Esse tempo livre ocasionado pela Data Fifa remete a uma crise enfrentada por Dorival Júnior na Seleção Brasileira. Em junho do ano passado, o treinador teve 26 dias para preparar a equipe visando à disputa da Copa América. Mesmo com o longo período de treinos, o Brasil teve um desempenho abaixo do esperado e acabou eliminado nas quartas de final pelo Uruguai, nos pênaltis.

O episódio marcou o início da derrocada do técnico no comando da Seleção, que culminou em sua demissão em março deste ano. Contra o Grêmio, o Corinthians mostrou evolução e reforçou algumas convicções de Dorival Júnior, como Breno Bidon atuando como meia de armação, e não como volante. O jovem marcou um golaço para empatar a partida, em um time que buscou manter mais posse de bola.

Mudanças e fôlego para pausa

Não foi uma atuação totalmente convincente do Corinthians, bastou para deixar uma boa impressão. 11 dias após empatar por 0 a 0 com o Vitória na Neo Química Arena, e ouvir vaias da Fiel, o Timão encarou o Grêmio com desfalques de peso como Memphis, Yuri Alberto, Carrillo, Martínez e Raniele, mas teve o retorno de Garro entre os titulares ao seu favor.

Dorival Júnior optou por iniciar a partida com Ryan, Maycon, Breno Bidon e Garro no meio de campo. Os dois últimos tinham mais liberdade para criar as melhores chances. A aposta surtiu efeito e o Corinthians teve mais posse de bola no primeiro tempo, 61% contra 39% dos mandantes. O Timão também teve mais finalizações, sete contra quatro do Grêmio.

Nos primeiros minutos, Dorival Júnior estava calmo no banco de reservas. O treinador não esboçou reação com as chances, parecia acreditar que o gol sairia em breve, e saiu, mas do outro lado. O Grêmio chegou em um contra-ataque, aproveitou uma falha alvinegra, e abriu o placar. Alysson venceu Cacá no jogo de corpo, Angileri não acompanhou, e Braithwaite marcou.

No banco, o treinador do Timão não gritou com o elenco, e nem teve tempo para isso. Cinco minutos, Breno Bidon, uma de suas apostas, fintou o zagueiro na entrada da área e chutou colocado para marcar o seu primeiro gol na temporada, e empatar o confronto. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo.

Dorival Júnior reforçou algumas convicções na partida. Durante a semana de treinos, muitos jovens ganharam oportunidades e, principalmente, uma atenção especial do técnico. O meia Dieguinho e o atacante Kayke entraram no decorrer do jogo. No banco de reservas, seguiu dando atenção para os meninos, mas paciente, viu o empate e saiu satisfeito.

O treinador vinha sendo bastante criticado pela Fiel após a eliminação na primeira fase da Sul-Americana e pelo desempenho da equipe nos últimos jogos. Agora, o Corinthians só entra em campo no dia 12 de julho, contra o RB Bragantino. Até lá, o elenco folga 15 dias, e Dorival Júnior aproveita as outras duas semanas para preparar a equipe. Dessa vez, com menos preocupações.