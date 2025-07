Ingressos de Corinthians x Fortaleza: veja preços e onde comprar

O Corinthians divulgou informações sobre as vendas de ingressos para o confronto contra o Fortaleza, no domingo (3), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela 18ª rodada da competição nacional.

As vendas serão feitas exclusivamente através do site www.fieltorcedor.com.br. Os torcedores que quiserem adquirir um ingresso para o duelo contra o Fortaleza terão que cadastrar a biometria facial na plataforma.

Preços e data das vendas dos ingressos

Os membros do Fiel Torcedor, programa de sócios do Corinthians, terão prioridade na compra de ingressos. As vendas serão realizadas de forma escalonada, conforme a pontuação dos torcedores, adquirida pela frequência em jogos anteriores.

Terça-feira (29/7), 13h – Abertura para Não Pagantes e Pessoas com Deficiência (PCDs).

– Abertura para Não Pagantes e Pessoas com Deficiência (PCDs). Terça-feira (29/7), 15h – Início do check-in e da venda de estacionamento para sócios adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.

– Início do check-in e da venda de estacionamento para sócios adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor. Quarta-feira (30/7), 11h – Liberação para membros adimplentes com 80 pontos ou mais, de qualquer plano, e para sócios do plano Meu Amor (acesso a todos os setores disponíveis para o plano e compra de estacionamento).

– Liberação para membros adimplentes com 80 pontos ou mais, de qualquer plano, e para sócios do plano Meu Amor (acesso a todos os setores disponíveis para o plano e compra de estacionamento). Quarta-feira (30/7), 13h – Liberação para membros adimplentes com 60 pontos ou mais.

– Liberação para membros adimplentes com 60 pontos ou mais. Quarta-feira (30/7), 15h – Liberação para membros adimplentes com 40 pontos ou mais.

– Liberação para membros adimplentes com 40 pontos ou mais. Quarta-feira (30/7), 17h – Liberação para membros adimplentes com 20 pontos ou mais.

– Liberação para membros adimplentes com 20 pontos ou mais. Quinta-feira (31/7), 11h – Liberação para os demais sócios adimplentes do programa Fiel Torcedor.

– Liberação para os demais sócios adimplentes do programa Fiel Torcedor. Sexta-feira (1º/8), 11h – Abertura da venda para o público geral.

As vendas serão feitas exclusivamente pelo site fieltorcedor.com.br, sujeitas à disponibilidade de ingressos. O processo será encerrado no domingo (3/8), às 12h.

Valores dos ingressos

Sul – R$ 200,00

– R$ 200,00 Leste Superior Lateral – R$ 110,00

– R$ 110,00 Leste Superior Central – R$ 110,00

– R$ 110,00 Leste Inferior Lateral – R$ 130,00

– R$ 130,00 Leste Inferior Central – R$ 180,00

– R$ 180,00 Oeste Superior – R$ 198,00

– R$ 198,00 Oeste Inferior Corner – R$ 260,00

– R$ 260,00 Oeste Inferior Lateral – R$ 280,00