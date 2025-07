Corinthians quer repetir roteiro e mira nova ‘reviravolta’ contra o Palmeiras

O Corinthians tem uma nova oportunidade de 'virar a chave' contra o Palmeiras. Nesta quarta-feira (30), as equipes se enfrentam na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão, novamente, chega pressionado para um clássico.

Em novembro do último ano, o Corinthians chegou pressionado contra o Palmeiras após ser eliminado na semifinal da Sul-Americana. Ramón Díaz conseguiu mudar a rota de seu trabalho após vencer o rival por 2 a 0 na Neo Química Arena, em um jogo que embalou a equipe para uma sequência de nove vitórias no Brasileirão e a conquista de uma vaga na Pré-Libertadores.

Nesta temporada, o Palmeiras representou o fim de uma crise causada justamente pela eliminação precoce na competição continental, após ser superado pelo Barcelona de Guayaquil. Ramón Díaz entrou pressionado para a decisão do Paulistão, mas o mau momento se dissipou após o clube vencer o rival por 1 a 0 no placar agregado de dois jogos e conquistar o torneio estadual.

Corinthians venceu o Palmeiras no último Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Nova reviravolta?

Ramón Díaz perdeu o emprego após uma sequência negativa no Brasileirão, que incluiu uma derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, na Arena Barueri. Dorival Júnior foi contratado no final de abril, com a esperança de arrumar a casa para o restante da temporada.

Em 16 jogos, o treinador conquistou seis vitórias, empatou seis vezes e foi derrotado em quatro oportunidades no comando do Corinthians. Mesmo com a campanha, há uma pressão interna sobre o trabalho de Dorival Júnior.

Os confrontos contra o Palmeiras podem ser o divisor de águas para a permanência de Dorival Júnior no comando do Corinthians. O clássico acontece em um momento positivo para o treinador, que terá, pela primeira vez desde sua chegada, o trio formado por Garro, Memphis e Yuri Alberto à disposição. A última vez que os três atuaram juntos foi no empate por 0 a 0 com o próprio Palmeiras, na final do Paulistão, em 27 de março.