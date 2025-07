Ex-Corinthians, joia brasileira estende contrato com time italiano

Zagueiro brasileiro em ascensão no futebol italiano, João Gabriel estendeu seu vínculo com o Calcio Como até julho de 2028. A mudança é válida por mais uma temporada e reforça a confiança do clube no potencial do defensor, que pertencia ao Corinthians, que começará seu segundo ano na categoria Sub-19 na temporada 25/26.

— É um sentimento de gratidão e motivação. Desde que cheguei ao Como 1907 fui muito bem recebido por todos. Essa extensão contratual mostra que estou no caminho certo e seguirei trabalhando para evoluir ainda mais e conquistar meus objetivos com essa camisa", afirmou João Gabriel.

O defensor, que atua na equipe sub-19, já realizou treinamentos com Cesc Fàbregas na equipe profissional e espera ter mais oportunidades assim nesta nova temporada, inclusive, tendo feito parte da pré-temporada 2024/2025 com a equipe profissional.

João Gabriel não veio para o Brasil nas férias e optou por ficar na Itália a fim de se aprimorar fisicamente para a nova temporada. O defensor segue preparando-se para as competições em 25/26, quando a categoria disputa o Primavera 2(o campeonato italiano Série B sub-19) e a Coppa Itália. O foco da diretoria, comissão técnica e atletas contratados será colocar o Como 1907 na 1ª divisão do U-19 nesta temporada.

Carreira de João Gabriel

Natural de São Paulo, João Gabriel construiu boa parte da sua formação no Brasil. Após iniciar no Nacional-SP e Osasco Audax, foram quatro anos e meio vinculado ao Corinthians. Ao fim de sua passagem pela equipe alvinegra, consolidou empréstimo às categorias de base da Roma, antes de chegar ao futebol do norte da Itália e se firmar como uma das promessas defensivas do Como 1907. Na AS Roma, inclusive, também fez treinamentos na equipe profissional, sob olhares de José Mourinho.

Além de tudo isso, João Gabriel é faixa marrom em Kung Fu, tendo em sua galeria títulos paulistas e nacionais, e também poliglota, por falar português, inglês, espanhol e italiano.

